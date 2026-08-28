Yola Berrocal, 55 años: "Desayuno un smoothie de espinaca, bebo de 2 a 3 litros de agua y entreno todos los días"

Yola Berrocal continúa cuidando su cuerpo y su bienestar a sus 55 años con una exigente rutina en la que combina diferentes disciplinas deportivas. La televisiva mantiene el ejercicio como uno de los pilares de su día a día y no se limita únicamente a entrenamientos convencionales.

Una de las disciplinas que más le ha conquistado es la apnea, tanto estática como dinámica. "Practico apnea estática y dinámica. Viene bien para la mente. Tienes que estar en un estado de relajación", confesó en declaraciones a SEMANA.

Una actividad que, además de exigir una buena preparación física, requiere un importante control mental y de la respiración.

Yola Berrocal. Mediaset Telecinco

La apnea consiste en permanecer bajo el agua sin respirar durante un determinado periodo de tiempo. En el caso de la apnea dinámica, además, se recorre una distancia nadando mientras se mantiene la respiración.

"Tienes que bajar las pulsaciones para aguantar más debajo del agua. Sales con un relax increíble. Consiste en nadar, en bucear, pero sin respirar, como si fueras una sirena. Puede ser monoaleta o con dos aletas".

La actividad física forma parte de su rutina prácticamente a diario. Berrocal asegura que entrena todos los días y combina diferentes tipos de ejercicios para trabajar su condición física. Entre ellos se encuentran los ejercicios con pesas, que incorpora de manera habitual a sus entrenamientos.

También practica cicloindoor, o más bien el conocido spinning, otra disciplina que le permite realizar ejercicio cardiovascular y mantener un entrenamiento dinámico. A todo ello suma una actividad poco habitual: acude a una escuela especializada en supervivencia.

Después de completar sus entrenamientos, la alimentación también ocupa un lugar importante. Berrocal tiene un desayuno muy concreto que le ayuda a recuperar energía después de hacer ejercicio.

"Después de entrenar me tomo un smoothie de espinaca con zumo de naranja, con plátano, fresa, mango y me encanta el jengibre. Además te da mucha energía", explicó. La bebida combina verduras y frutas y se ha convertido en una de sus opciones habituales después de practicar deporte.

La hidratación es otro de los hábitos que Yola Berrocal procura mantener durante el día. La televisiva asegura que bebe entre dos y tres litros de agua diariamente, una cantidad que considera importante dentro de su rutina y especialmente teniendo en cuenta la frecuencia con la que practica ejercicio.

A sus 55 años, Berrocal apuesta así por una combinación de entrenamiento de fuerza, cardio y disciplinas que requieren un importante control físico y mental.