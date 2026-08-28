Jesús Cintora y el Palacio de los Castejón en una creatividad propia.

Jesús Cintora y el Palacio de los Castejón en una creatividad propia. iStock y RTVE

Bluper

El refugio de Jesús Cintora: un pueblo de 3.000 habitantes con un palacio del siglo XVI a los pies del Moncayo

El flamante nuevo presentador de 'Mañaneros 360' nació y pasó su infancia en un bonito pueblo de la España vaciada.

Más información: El refugio de Carlos Herrera: ciudad de 70.000 habitantes, castillo del siglo XV y donde tiene un chalet de tres plantas

Marco Almodóvar
Publicada

Jesús Cintora ha arrancado este lunes una nueva etapa profesional al ponerse al frente de Mañaneros 360 junto a Adela González en La 1.

Sin embargo, los raíces del presentador de RTVE se sitúan en Soria. Cintora nació y creció en Ágreda, una localidad de poco más de 3.000 habitantes que se siempre ha reivindicado como parte fundamental de su identidad.

Situada a unos 50 kilómetros Soria capital, Ágreda se encuentra a los pies del Moncayo y en un punto estratégico entre Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja.

Grison en 'La Revuelta'.

Su ubicación explica buena parte de su historia y también su riqueza patrimonial, marcada por la convivencia durante siglos de cristianos, judíos y musulmanes. De ahí que el municipio sea conocido como la Villa de las Tres Culturas.

Ágreda cuenta con una historia que se remonta a los asentamientos celtíberos y romanos.

Durante la Edad Media se convirtió en un enclave estratégico por su posición entre los antiguos reinos de Castilla, Navarra y Aragón.

El casco histórico conserva restos del antiguo barrio árabe, vestigios de la judería y parte de sus murallas medievales.

Entre sus principales monumentos destaca el Palacio de los Castejón, construido entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

Sus dos torres, el patio porticado, la cúpula de inspiración italiana y los jardines históricos forman uno de los conjuntos de arquitectura civil más destacados de la localidad.

También merece una visita el Palacio Municipal, levantado en 1551 y declarado Bien de Interés Cultural, además de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros y las iglesias de San Miguel y San Juan.

La villa está asimismo vinculada a Sor María de Jesús de Ágreda, una de sus figuras históricas más conocidas.

Puerta de Felipe II de Ágreda.

Puerta de Felipe II de Ágreda. iStock

Entre los atractivos naturales de Ágreda y su entorno destaca el Cañón del Val, un espectacular pareja modelado por el río Val, donde el agua, las paredes rocosas y la vegetación de ribera acompañan al visitante hasta la Cascada del Pozo de las Truchas.

Además, a pocos kilómetros, en la localidad de Vozmediano, se encuentra otro de los grandes reclamos de la zona: la Fuentona, el nacimiento del río Queiles, un impresionante manantial que brota con gran caudal y da lugar al río.

La infancia de Cintora

Cintora creció en una familia trabajadora de la España rural de los años setenta y ochenta.

Era el segundo de cuatro hermanos y su padre, Jesús, se ganaba la vida como ganadero y transportista. Desde niño estuvo familiarizado con los viajes en camión, los madrugones y las tareas de casa.

El exciclista Pedro Delgado.

Entre 1977 y 1986, según ha contado el propio periodista, la familia vivió en un piso del pueblo sin agua caliente, calefacción, frigorífico ni lavadora. Su madre calentaba el agua en el fogón y bañaba a los hijos en la misma pila que utilizaba para lavar los platos y la ropa.

"Pasarlo bien era jugar en las plazas y en el campo al balón, coger fruta de los árboles, beber agua de los ríos o hacer cabañas en el monte… Éramos bastante libres.", se lee en la página web de Cintora.