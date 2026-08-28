El refugio de Jesús Cintora: un pueblo de 3.000 habitantes con un palacio del siglo XVI a los pies del Moncayo

Jesús Cintora y el Palacio de los Castejón en una creatividad propia. iStock y RTVE

Jesús Cintora ha arrancado este lunes una nueva etapa profesional al ponerse al frente de Mañaneros 360 junto a Adela González en La 1.

Sin embargo, los raíces del presentador de RTVE se sitúan en Soria. Cintora nació y creció en Ágreda, una localidad de poco más de 3.000 habitantes que se siempre ha reivindicado como parte fundamental de su identidad.

Situada a unos 50 kilómetros Soria capital, Ágreda se encuentra a los pies del Moncayo y en un punto estratégico entre Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja.

Su ubicación explica buena parte de su historia y también su riqueza patrimonial, marcada por la convivencia durante siglos de cristianos, judíos y musulmanes. De ahí que el municipio sea conocido como la Villa de las Tres Culturas.

Ágreda cuenta con una historia que se remonta a los asentamientos celtíberos y romanos.

Durante la Edad Media se convirtió en un enclave estratégico por su posición entre los antiguos reinos de Castilla, Navarra y Aragón.

El casco histórico conserva restos del antiguo barrio árabe, vestigios de la judería y parte de sus murallas medievales.

Entre sus principales monumentos destaca el Palacio de los Castejón, construido entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

Sus dos torres, el patio porticado, la cúpula de inspiración italiana y los jardines históricos forman uno de los conjuntos de arquitectura civil más destacados de la localidad.

También merece una visita el Palacio Municipal, levantado en 1551 y declarado Bien de Interés Cultural, además de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros y las iglesias de San Miguel y San Juan.

La villa está asimismo vinculada a Sor María de Jesús de Ágreda, una de sus figuras históricas más conocidas.

Puerta de Felipe II de Ágreda. iStock

Entre los atractivos naturales de Ágreda y su entorno destaca el Cañón del Val, un espectacular pareja modelado por el río Val, donde el agua, las paredes rocosas y la vegetación de ribera acompañan al visitante hasta la Cascada del Pozo de las Truchas.

Además, a pocos kilómetros, en la localidad de Vozmediano, se encuentra otro de los grandes reclamos de la zona: la Fuentona, el nacimiento del río Queiles, un impresionante manantial que brota con gran caudal y da lugar al río.

La infancia de Cintora

Cintora creció en una familia trabajadora de la España rural de los años setenta y ochenta.

Era el segundo de cuatro hermanos y su padre, Jesús, se ganaba la vida como ganadero y transportista. Desde niño estuvo familiarizado con los viajes en camión, los madrugones y las tareas de casa.

Entre 1977 y 1986, según ha contado el propio periodista, la familia vivió en un piso del pueblo sin agua caliente, calefacción, frigorífico ni lavadora. Su madre calentaba el agua en el fogón y bañaba a los hijos en la misma pila que utilizaba para lavar los platos y la ropa.

"Pasarlo bien era jugar en las plazas y en el campo al balón, coger fruta de los árboles, beber agua de los ríos o hacer cabañas en el monte… Éramos bastante libres.", se lee en la página web de Cintora.