Samantha Vallejo-Nágera encuentra trabajo en Antena 3 ocho meses después de su salida de 'MasterChef'

Samantha Vallejo-Nágera tiene nuevo trabajo en Antena 3. La cocinera será uno de los fichajes de la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en las tardes de la cadena de Atresmedia.

La empresaria se pondrá al frente de una sección gastronómica y de consejos prácticos sobre productos, alimentos y cocina en el magacín, que arrancará temporada el próximo lunes, 31 de agosto.

La llegada de Samantha al formato liderado por Sonsoles se produce ocho meses después de que se oficializase su salida de MasterChef, programa al que estaba ligado desde 2013.

No obstante, este no es el primer trabajo de la televisiva lejos del talent culinario. En RTVE Samantha participó junto a su hermano, Colate, en DecoMasters.

Su primer acercamiento a Antena 3 se produjo en febrero, cuando acudió a El Hormiguero de Pablo Motos para ser entrevistada. "Era el momento para dejarlo. Ahora quiero nuevos proyectos", dijo.

Meses más tarde, Samantha fue la invitada de la cuarta gala de Tu cara me suena. Allí, la cocinera se transformó en Concha Velasco para cantar La chica yeyé.

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