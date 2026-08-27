Es oficial: Iker Jiménez pone fin a las vacaciones y vuelve a la pelea del access con un especial en directo desde Ceuta

Iker Jiménez ultima la nueva temporada de Horizonte, el programa revelación de Cuatro el curso pasado.

El formato de actualidad de Mediaset arranca el curso este lunes, 31 de agosto. Lo hará con un especial en directo desde Ceuta.

El periodista se desplazará a la ciudad autónoma para contar de primera mano la última hora de la crisis migratoria.

Carmen Porter, por su parte, conducirá el programa desde el plató en Madrid, con la participación del equipo de colaboradores habituales y de reconocidos expertos.

Hay que recordar que, al igual que hizo Ana Rosa Quintana, Iker interrumpió sus vacaciones con motivo de la crisis migratoria para ponerse al frente de un especial de Horizonte en Cuatro.

En el equipo de Iker Jiménez continuará Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL.

Por otro lado, Mediaset ha confirmado que Horizonte continuará emitiéndose de lunes a miércoles en access prime time y los jueves con una versión extendida en prime time.

Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores de 'Horizonte'. Mediaset España

Iker Jiménez retomará así la pelea por la audiencia en el access prime time. Será el primero en volver, adelantándose a Pablo Motos con El Hormiguero y a David Broncano con La Revuelta.

A priori, habrá que esperar un poco más para ver el inicio de curso de los programas de Antena 3 y La 1 porque se prevé que sea el lunes, 7 de septiembre.

Cuatro recupera así a uno de los pilares de su programación. Horizonte firmó su mejor temporada histórica: la edición del access fue el programa más visto de la cadena (7,8% y 953.000), mientras que la versión del prime time registró un 9,6%.

De hecho, en las últimas semanas de junio, y coincidiendo con el escándalo que salpicaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Horizonte superó la barrera del 11%.

El broche lo puso la entrevista que hizo Iker Jiménez a Florentino Pérez por las elecciones a la presidencia al Real Madrid.

Hay que recordar también que ese mismo lunes también se incorporan Ana Rosa Quintana, Susanna Griso (las dos también realizan especiales desde Ceuta), Sonsoles Ónega y Risto Mejide.