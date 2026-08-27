"La he liado": Pablo Motos sufre un imprevisto y "se niega a presentar" la nueva temporada de 'El Hormiguero' en Antena 3

Pablo Motos en 'El Hormiguero' en una imagen de archivo. Atresmedia

Pablo Motos ya está de vuelta tras las vacaciones. El presentador de Antena 3 ultima los preparativos de la nueva temporada de El Hormiguero y, como suele ser habitual a finales de agosto, ha comenzado a calentar su regreso.

Lo ha hecho tirando de humor, al colgar un vídeo en redes sociales en el que airea un contratiempo estético. "La ha liado parda y se niega a presentar", dice Damián Mollá, quien da vida a Barrancas.

Motos, también acompañado por Juan Ibáñez (Trancas) y por Marron, se muestra reticente a mostrar su rostro.

"Se ha afeitado el bigotillo sin querer. Está muy raro, porque se ha afeitado el bigote pero la barba se la ha dejado", señalan sus compañeros, que intentan convencerle para que enseñe el resultado al público.

"Cuanto antes lo vea la gente, antes se acostumbra", sugieren.

Finalmente, Pablo Motos da el paso en el último momento, dándose la vuelta y mostrando su renovada imagen tras llevarse por delante el bigote.

"La he liado", son las palabras del comunicador que acompañan al vídeo que puede verse a continuación.

Más allá de la broma, El Hormiguero regresará de forma inminente al prime time de Antena 3, después de que volviera a emitir reposiciones del programa durante los meses estivales.

Por el momento, se desconoce qué día regresará. Aunque rostros de la talla como Susanna Griso, Ana Rosa Quintana o Sonsoles Ónega retomen la actividad el lunes 31, es bastante probable que Motos lo haga hasta una semana más tarde, el lunes 7.

De hecho, todo apunta que su rival, David Broncano, regrese a La 1 con una nueva temporada de La Revuelta ese día, el lunes 7, después de que la pública haya doblado la emisión de El Grand Prix.

La segunda semifinal se emitirá el lunes 31, mientras que ofrecerá la final el miércoles 2. El concurso de Ramón García competirá, por cierto, con el estreno de La Mesa, el nuevo programa de Cristina Pardo en Antena 3.

Batalla por la audiencia

Para este curso Broncano tiene como gran novedad que su show se grabará desde una nueva localización, el Teatro Albéniz. Situado detrás de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, cuenta con un aforo de 1.000 butacas.

De esta forma, Motos y Broncano reactivarán la 'guerra' del access por la audiencia. Lo cierto es que el año pasado el programa de Antena 3 no dio opción al de La 1, ganando claramente.

La diferencia entre ambos formatos creció a casi tres puntos (2,9%), cuando el primer año fue de 1,7.

En los primeros compases de curso rivalizarán también con la nueva edición de La isla de las tentaciones, en Telecinco, y con Horizonte, el programa de actualidad de Iker Jiménez, que volverá a ser la apuesta de Cuatro para su access.