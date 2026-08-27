Antoni Daimiel, histórica voz del baloncesto, anuncia su adiós de Movistar Plus+ tras 36 años: "Ha sido la empresa de mi vida"

Fin a una era en televisión. Antoni Daimiel ha puesto punto final a una relación profesional de 36 años con Movistar Plus+.

Así lo ha comunicado este jueves, 27 de agosto, el periodista deportivo, una de las voces más reconocibles del baloncesto y, en particular, de la NBA, en nuestro país.

"Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a Movistar Plus+, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990", ha escrito.

"Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar", destaca.

"Aunque nunca me dieron llaves ha sido para mí un hogar más que una casa, una morada en la que he convivido con muchísima gente".

"La lista de agradecimientos y el almacén de grandes recuerdos es emocionante e interminable. Recibí mucha confianza y apoyo cuando más los necesitaba", concluye.

Daimiel confirma también que su salida de Movistar Plus+ se ha producido de carácter voluntario y de forma amistosa.

Aunque nunca me dieron llaves ha sido para mí un hogar más que una casa, una morada en la que he convivido con muchísima gente. La lista de agradecimientos y el almacén de grandes recuerdos es emocionante e interminable. Recibí mucha confianza y apoyo cuando más los necesitaba. — Ántoni Daimiel (@ADaimiel) August 27, 2026

Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré. Quizás me muestre caprichoso y caro en mis nuevas aventuras. Si alguien lo aprecia así, que no se lo tome a mal, no me corrija y me deje a mi aire. Nos vemos por ahí. — Ántoni Daimiel (@ADaimiel) August 27, 2026

"Las circunstancias han propiciado esta separación. No hay duelo que superar, no hay prisa por reanudar mi vida laboral", expresa.

"Ahora seré un agente libre restringido", asegura, confirmando también que no se jubila. "Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi patria. No da para jubilarme, algo haré".

Por su parte, Movistar Plus+ ha despedido a Daimiel con honores-

"La historia del deporte en Movistar Plus+ no se entiende sin Antoni Daimiel. Gracias por tu talento, tu dedicación y tu forma única de contar el juego", reza el mensaje publicado por la plataforma, que también ha deseado suerte al periodista en su nueva etapa.

La voz de la NBA

Daimiel llegó a Canal+ en 1990 y se convirtió en una figura inseparable de las retransmisiones de la NBA.

Durante tres décadas puso voz a la competición estadounidense y formó junto a Andrés Montes una de las parejas más recordadas de la televisión deportiva española.

Su característico estilo, marcado por el conocimiento, la ironía y una particular manera de contar el baloncesto, terminó convirtiéndole en un referente para varias generaciones de aficionados.

El final de su etapa en Movistar Plus+ llega después de que la plataforma perdiera los derechos de la NBA, que pasaron a Amazon Prime Video y DAZN.

Andrés Montes, Antoni Daimiel y Pau Gasol. Redes sociales

La salida de la competición supuso también el cierre de una etapa para Daimiel, que en 2025 ya explicaba que aquel era "el primer día del resto de mi vida".

No obstante, el periodista decidió continuar vinculado a Movistar Plus+ durante una temporada más. Junto a Guille Giménez trasladó su particular estilo al fútbol, incorporándose a las retransmisiones de LaLiga en la señal multicámara.

Ahora, Daimiel emprende un nuevo camino después de casi cuatro décadas en la compañía.

Su marcha, como decimos, supone el cierre de una etapa especialmente significativa para la televisión deportiva en España y para quienes durante años asociaron las noches de NBA a su voz.

Su despedida llega, además, en un momento en el que Movistar Plus+ continúa apostando por sus marcas históricas.

Esta misma semana ha regresado El Día Después, que cumple 36 años en antena y sigue siendo uno de los programas más longevos de la televisión en nuestro país.