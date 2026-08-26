La guerra por 'Pasapalabra' se recrudece: Antena 3 bate récord del verano y Telecinco presume del plató de 'Rueda la letra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra' y Carlos Sobera en 'Rueda la letra'. Captura TV

Antena 3 y Telecinco sacan músculo ante la batalla que se avecina en la franja de access previa al informativo de la noche, de 20:00 a 21:00 horas, con Pasapalabra y Rueda la letra como grandes protagonistas.

El enfrentamiento todavía no es oficial, pero todo apunta a que se producirá. A priori, la intención de Mediaset es lanzar el concurso presentado por Carlos Sobera, que incorpora El Rosco como prueba final, frente al formato de Roberto Leal.

Todo ello, después de que Mediaset llegara a un acuerdo con MC&F tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Atresmedia a dejar de emitir El Rosco el pasado mes de mayo.

Mientras tanto, Pasapalabra encara el final del verano en plena forma. El concurso de Antena 3 alcanzó su mejor dato de la época estival al firmar un 19,7% de cuota de pantalla.

Se trata de su registro más alto desde el estreno de AlaZ, la prueba que sustituyó a El Rosco en el tramo final del programa.

Lo cierto es que el concurso está ofreciendo un rendimiento francamente bueno. De hecho, este martes anotó su tercer mejor resultado, con un 23,6%.

Por su parte, Mediaset ya ha comenzado a grabar Rueda la letra. Su estreno es inminente, aunque, como decimos, todavía se desconoce cuándo llegará a la parrilla de Telecinco y qué hueco ocupará en ella.

#Pasapalabra firma su MEJOR DATO DEL VERANO al registrar un 19.7% de share y una media de 1.368.000 espectadores en @antena3com



🧠 LÍDER ABSOLUTO



🧠 Más de 2.4 millones de espectadores únicos



🧠 Su prueba final #ALaZ termina por encima del 26%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lA31bG7IqA — Dos30' (@Dos30TV) August 26, 2026

El grupo de Fuencarral comenzó hace semanas la campaña de promoción del concurso.

En un primer momento, mostró a diferentes rostros de la cadena con el rosco sobreimpresionado en pantalla.

Posteriormente, Mediaset reforzó la estrategia con varias promos protagonizadas por Carlos Sobera y Juan Ochoa, la voz corporativa de Telecinco.

Ahora, la cadena ha mostrado por primera vez el plató de Rueda la letra. "Llega el momento de jugárselo todo a una letra. El concurso con la prueba final más famosa de la televisión", anuncia Carlos Sobera.

📹Telecinco desvela el plató de 'Rueda la letra' en su nueva promo #RuedaLaLetra pic.twitter.com/iJoMNQsHR1 — Tweets de tele (@teletuits) August 25, 2026

Hay que recordar que pese a que Telecinco cuenta con la dinámica de El Rosco, no puede utilizar esta denominación, ya que la marca comercial pertenece a ITV. De ahí que Sobera no mencione El Rosco como tal.

Además, si quiere evitar problemas legales, deberá plantear un concurso que se diferencie completamente de Pasapalabra.

Volviendo a la puesta en escena, un brevísimo vistazo resulta suficiente para empezar a elucubrar sobre la mecánica del formato producido por Bulldog TV.

El escenario de Rueda la letra no cuenta con una mesa central. En su lugar, aparecen siete atriles: tres de color magenta a un lado, tres de azul turquesa al otro y uno en el centro para el presentador.

Logo registrado por Mediaset de 'Rueda la letra', su nuevo 'Pasapalabra'. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Este detalle refuerza la idea de que el concurso contará con diferentes pruebas previas a El Rosco y que estas podrían disputarse por equipos.

Además, en la parte central del decorado se atisba una gran pantalla que, previsiblemente, servirá como escenario para la última prueba.

Cabe recordar que la intención de Mediaset pasa también por recuperar la marca Pasapalabra.

El grupo aseguró estar "a punto" de conseguir su titularidad después de presentar una reclamación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

En caso de conseguirlo en el futuro, Telecinco rebautizaría Rueda la letra como Pasapalabra.

No obstante, ITV Studios, propietaria del programa, señaló a EL ESPAÑOL que tiene "plena confianza en nuestros derechos sobre el formato y el nombre de Pasapalabra".