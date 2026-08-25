Revolución total en los deportes de laSexta tras la salida de Josep Pedrerol: fin a 'Jugones' y adiós a dos rostros históricos

El área de deportes de laSexta está viviendo una revolución total —o, más bien, una reconstrucción— después de que Josep Pedrerol pusiera rumbo a Mediaset con El Chiringuito tras 13 años en Atresmedia.

La salida del presentador catalán ha llevado a la cadena a poner fin a Jugones, el informativo deportivo que presentaba en la sobremesa y que logró marcar una época tras destronar a Los Manolos.

La última emisión de Jugones tuvo lugar el pasado viernes, con Guillermo Moreno al frente, habitual sustituto de Pedrerol cuando este no estaba.

"Hoy acaba este programa que ha durado 13 años, pero el deporte va a seguir en laSexta y, de hecho, os esperamos aquí el lunes con laSexta Deportes a la misma hora, pero Jugones se acaba hoy", dijo.

Y así fue. Este lunes, Guillermo Moreno cogió las riendas de esta nueva etapa, en la que laSexta Deportes arrancará cada día a las 15:10.

El espacio, además, tendrá una duración menor que Jugones, lo que ha obligado a la cadena a reconfigurar la programación vespertina.

Ahora, todos los programas han adelantado su horario. Así, Zapeando empieza a las 15:30, 20 minutos antes de lo habitual.

Guillermo Moreno, al frente de 'laSexta Deportes' este lunes. Captura Atresplayer

A esa misma hora arranca Todo es mentira, cuyo regreso de Risto Mejide se ha confirmado para el próximo lunes 31.

Por su parte, Más vale tarde también comenzará antes. El programa de Iñaki López, ya sin Cristina Pardo, arrancará a las 17:00 y ocupará el grueso de la tarde hasta las 20:00.

Estos cambios se producen en un momento delicado para laSexta, cuyas audiencias se han visto resentidas en favor de Cuatro.

La cadena, por lo tanto, se volcará por completo en la actualidad este curso.

Dos marchas inesperadas

Coincidiendo con el fin de Jugones, se han producido dos bajas inesperadas.

Una de ellas es Carlota Reig, periodista vinculada al departamento de deportes de laSexta desde el nacimiento de la cadena en 2006.

Hoy me despido de La Sexta después de 20 años. Los últimos 12 presentando LaSexta Deportes. La mitad de mi vida. pic.twitter.com/scSKYHF1Tg — Carlota Reig (@CarlotaReig) August 24, 2026

"Hoy me despido de laSexta después de 20 años. Los últimos 12 presentando laSexta Deportes. La mitad de mi vida", escribió en redes sociales.

"Llegué en 2006 siendo una niña y me despido habiendo cumplido un sueño. Con retos, satisfacciones y también reconocimiento", señaló. "Ahora toca buscar nuevas aventuras. Vamos".

A la marcha de Carlota se ha unido también la de Andrea Segura, otra de las periodistas que formaban parte de la redacción de Jugones desde hace ocho años.

"Hoy termina mi etapa en laSexta", ha comunicado este martes la periodista. "Es una decisión realmente difícil, pero, para mí, ahora mismo, seguir sin el deporte en el horizonte no tiene sentido".

"No concibo hacer las cosas sin esa ilusión que sigo teniendo por el periodismo deportivo. Ahora más que nunca. Ese es el camino por el que quiero luchar", aseguró, agradecida por haber formado "parte de la mejor redacción de deportes que podía existir".

Aunque deja laSexta, Andrea Segura seguirá ligada al periodismo deportivo. De hecho, acaba de iniciar su quinta temporada en DAZN narrando partidos de LaLiga. Allí se ha consolidado como una de las voces femeninas del fútbol de élite.