Cristina Castaño estalla en las redes contra el SEPE tras una semana intentando pedir cita: "Es una absoluta vergüenza"

Ni la popularidad ni el éxito profesional eximen de sufrir las trabas de la burocracia. Cristina Castaño se ha sumado a las miles de personas que se encuentran diariamente con un muro a la hora de realizar trámites con la administración pública.

La actriz ha estallado públicamente en sus redes sociales tras llevar más de una semana intentando, sin éxito, conseguir una cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Hace apenas unas horas, ha manifestado su queja ante una situación que considera inadmisible a través de su cuenta de X.

Me parece una ABSOLUTA VERGÜENZA que no haya manera de pedir cita en el @empleo_SEPE y que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte q hagas lo q llevas una semana intentando y no da resultado xq el sistema de citas no te permite coger cita. GRACIAS 🤮🤮🤮 — Cristina Castaño (@cristinacastano) August 5, 2026

Sin poder pedir cita

"Me parece una absoluta vergüenza que no haya manera de pedir cita en el SEPE y que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte que hagas lo que llevas una semana intentando y no da resultado porque el sistema de citas no te permite coger cita. Gracias", ha lamentado.

La indignación de la intérprete no ha surgido de la noche a la mañana. El pasado martes, 4 de agosto, Castaño recurrió por primera vez a su perfil oficial de X (antes Twitter) en busca de una solución cordial y rápida.

"Hola, estoy intentando desde hace una semana solicitar una cita y no lo consigo", compartió entonces con sus seguidores. "¿Podrían ayudarme?", escribió citando directamente a la cuenta oficial del organismo.

Sin embargo, tras el intento del servicio de atención al cliente de gestionar la incidencia a través de mensajes privados, la situación no solo no se resolvió, sino que empeoró el malestar de la actriz.

Esto ha llevado a la protagonista de La que se avecina, 24 horas después, a volver a la red social con un mensaje contundente. En él se ha mostrado visiblemente enfadada.

Estrella de 'Tu cara me suena'

El monumental enfado de Cristina Castaño llega en un momento de plena vigencia mediática para la actriz.

Recientemente, la intérprete gallega ha sido una de las grandes protagonistas de la edición de Tu cara me suena en Antena 3, edición en la que el cantante J Kbello se alzó con la victoria.

Durante su paso por el talent show, la actriz dejó boquiabiertos tanto al jurado como a la audiencia gracias a un registro vocal prodigioso que muchos desconocían.

Entre sus actuaciones más aclamadas y recordadas sobre el escenario del programa destacan impecables imitaciones de figuras de la música internacional y nacional como Sia, Barbra Streisand o Montserrat Caballé, demostrando una potencia lírica y una versatilidad escénica que la consolidaron como una de las concursantes más completas de la temporada.

Cabe recordar que, además de su faceta musical en la pequeña pantalla, Castaño continúa enlazando proyectos en la ficción nacional.

En los últimos años, tras su inolvidable papel como Judith Becker, la actriz ha destacado en proyectos televisivos de éxito como el thriller Toy Boy (Atresplayer/Netflix), la serie de época Cuerpo de élite y producciones cinematográficas como las comedias Bajo el mismo techo o Lo dejo cuando quiera.

A pesar de contar con una trayectoria profesional consolidada en el cine, el teatro y la televisión, la denuncia de la actriz vuelve a poner el foco mediático sobre un problema recurrente para miles de ciudadanos: las grietas y el colapso del sistema de cita previa en los servicios públicos.