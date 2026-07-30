Hoy en Prime Video: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror inspirado en una novela de Stephen King

Los seguidores de Stephen King tienen una cita imprescindible en Prime Video con El instituto, una de las adaptaciones más esperadas de la obra del escritor estadounidense. La serie, basada en la novela homónima publicada en 2019, mezcla ciencia ficción, terror y suspense.

La trama sigue a Luke Ellis, un adolescente con una inteligencia prodigiosa que es secuestrado en plena noche. Al despertar descubre que se encuentra en una misteriosa instalación conocida como El instituto, un lugar donde permanecen retenidos otros niños con habilidades psíquicas.

Todos han llegado allí de la misma forma y son sometidos a experimentos dirigidos por la implacable señora Sigsby, convencida de que sus métodos sirven para un bien mayor.

Mientras Luke intenta descubrir qué se esconde realmente tras los muros del centro y planea su huida junto al resto de jóvenes, la serie desarrolla una atmósfera cada vez más inquietante, en la que el terror psicológico pesa tanto como los elementos sobrenaturales.

La historia alterna esta trama con la de Tim Jamieson, un expolicía que llega a un pequeño pueblo de Maine sin imaginar que terminará relacionado con los oscuros secretos del instituto.

La ficción está protagonizada por Bern Barnes, Mary-Louise Parker y Joe Freeman, y cuenta con Jack Bender en la dirección, un nombre muy ligado al universo de Stephen King tras trabajar en otras adaptaciones de sus obras.

El propio escritor elogió el resultado de la serie, destacando la fidelidad con la que traslada el espíritu de la novela a la pequeña pantalla.

Con una primera temporada de ocho episodios, El instituto combina el misterio, la ciencia ficción y el terror con una historia sobre la amistad, el sacrificio y la lucha contra quienes utilizan el poder sin escrúpulos.

Su ritmo creciente y la tensión constante la convierten en una de las propuestas más destacadas para quienes disfrutan de títulos como Stranger Things, La niebla o El resplandor.

Disponible actualmente en Prime Video a través de MGM+, la serie se presenta como una de las adaptaciones televisivas más ambiciosas de Stephen King en los últimos años y una opción ideal para quienes buscan una historia que combine ciencia ficción, terror y suspense desde el primer episodio.

Tal ha sido el éxito de esta primera temporada que el propio escritor ha anunciado mediante sus redes sociales que ya se encuentra trabajando en una segunda parte a la que muy pronto los actores podrán interpretar.