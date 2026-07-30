60 años de carrera y 1 Globo de Oro. Hoy cumple 79 años una de las estrellas de cine más exitosas de toda la historia

Pocas figuras han dejado una huella tan profunda en el cine de acción como Arnold Schwarzenegger, que este año celebra su 79º cumpleaños después de una trayectoria de más de seis décadas vinculada al deporte, el espectáculo y la política.

Ganador de un Globo de Oro y protagonista de algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos, el austríaco se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood.

Antes de conquistar la gran pantalla, Schwarzenegger alcanzó la fama mundial como culturista. Fue siete veces Mr. Olympia, un logro que le consagró como una leyenda del fisicoculturismo y le abrió las puertas del cine gracias a su imponente físico y su enorme carisma.

La icónica escena de 'Terminator 2' con Arnold Arnold Schwarzenegger. Terminator

Su salto definitivo a Hollywood llegó en los años 80 con títulos como Conan el Bárbaro, pero fue Terminator la que lo convirtió en un icono mundial. Su interpretación del inolvidable cíborg T-800 y su icónica frase de "I'll be back" forman parte ya de la historia del cine.

A partir de ahí encadenó un éxito tras otro con películas como Depredador, Desafío Total, Mentiras arriesgadas, El último gran héroe o Eraser, consolidándose como una de las mayores estrellas del cine de acción de todos los tiempos.

Aunque el género de acción marcó su carrera, Schwarzenegger también demostró un gran talento con comedias como Los gemelos golpean dos veces, Poli de guardería y Junior, esta última le valió una nominación al Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical.

En 1977 recibió el Globo de Oro a la Nueva Estrella del Año por su interpretación en Stay Hungry, uno de los primeros reconocimientos importantes de una carrera que acabaría siendo histórica.

Arnold Schwarzenegger en una imagen de 'Fubar'. Netflix Netflix

A lo largo de las décadas, ha trabajado con algunos de los directores más prestigiosos de Hollywood, como James Cameron, Paul Verhoeven o John McTiernan, y ha compartido protagonismo con estrellas como Danny DeVito o Sylvester Stallone.

Más allá del cine, también protagonizó una destacada etapa política al convertirse en gobernador de California entre 2003 y 2011, demostrando una capacidad poco habitual para reinventarse sin perder nunca su popularidad.

Con más de 60 años de carrera, decenas de películas y miles de millones de dólares recaudados en taquilla, Arnold Schwarzenegger sigue siendo un referente absoluto dentro del género de acción.

Su legado trasciende generaciones y continúa inspirando tanto a actores como a deportistas, consolidándolo como una de las estrellas más exitosas e influyentes de la historia del séptimo arte.