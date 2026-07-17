Ya es oficial: Prime Video confirma uno de sus próximos y mayores éxitos de ciencia ficción como serie en streaming

Los amantes de la ciencia ficción están de enhorabuena. Prime Video ha confirmado el desarrollo de The Captive's War, conocida en español como La guerra de los cautivos, una ambiciosa serie que aspira a convertirse en uno de los grandes estrenos de la plataforma en los próximos años.

El proyecto estará basado en la nueva saga literaria de James S.A. Corey, los autores responsables del fenómeno The Expanse.

La apuesta no es casual. Después del éxito cosechado con The Expanse, Amazon vuelve a confiar en los mismos escritores para levantar una producción de gran presupuesto que promete combinar acción, política, exploración espacial y una compleja historia de supervivencia.

'The Expanse'. Prime Video

Además, varios de los principales responsables creativos de The Expanse también participarán en esta nueva adaptación, reforzando la continuidad entre ambos proyectos.

La serie adaptará la novela de Mercy of Gods, publicada en 2024, primera entrega de una saga todavía en desarrollo. La historia se sitúa en un futuro lejano, cuando la humanidad ha logrado establecerse en el planeta Anjiin, creyéndose a salvo de cualquier amenaza exterior.

Sin embargo, esa aparente tranquilidad termina de forma abrupta con la aparición de los Carryx, mientras intentan conocer las verdaderas intenciones de unos conquistadores que consideran a cada especie únicamente por la utilidad que puede ofrecer a su imperio.

La trama seguirá a un grupo de científicos, soldados y civiles que deberán adaptarse a una realidad completamente nueva.

En lugar de centrarse únicamente en grandes batallas espaciales, la historia explora cuestiones como la supervivencia, la evolución, la inteligencia y el lugar que ocupa la humanidad en un universo repleto de civilizaciones muy superiores.

Fotograma de 'The Expanse'. Amazon Prime Video Amazon Prime Video

Esa combinación de ciencia ficción dura, dilemas morales y conflictos políticos ha llevado a muchos lectores a comparar la saga con The Expanse, aunque con un enfoque todavía más ambicioso.

Prime Video todavía no ha anunciado una fecha de estreno ni el reparto principal, pero sí ha confirmado que el proyecto continúa avanzando como una de sus grandes producciones de ciencia ficción.

La plataforma busca reforzar un género que le ha dado grandes alegrías en los últimos años y volver a atraer a los seguidores de las historias espaciales de gran escala.

Por tanto, cada vez la expectación va sumando más. Desde el final de Battlestar Galactica y The Expanse, pocas series han logrado combinar con tanto éxito los tres géneros de acción espacial, conflictos políticos y drama en la pieza de un universo dominado por la guerra.