El Rosco vuelve a Telecinco: la cadena lanza la primera promo tras reabrirse la guerra judicial por 'Pasapalabra'

A ritmo del 'aleluya'. Telecinco ha comenzado este lunes a promocionar la vuelta de El Rosco, la prueba estrella de Pasapalabra, seis años después.

La cadena ha lanzado el primer teaser, tan solo unos días después de saberse que MC&F, con el apoyo de Mediaset, iba a tomar acciones legales contra Atresmedia por las "insalvables similitudes" de AlaZ con El Rosco.

En dicha promo, de apenas 20 segundos de duración, pueden verse unas naves espaciales sobrevolando la ciudad de Madrid hasta llegar a la sede de Mediaset, ubicada en Fuencarral.

Una vez allí, todas ellas se despliegan formando un círculo que da lugar a El Rosco, compuesto por las 25 letras del abecedario que los concursantes deberán completar en el nuevo concurso que prepara la cadena.

Está previsto que Telecinco estrene próximamente el concurso que tendrá El Rosco "como elemento final y principal", después de hacerse público el acuerdo al que llegó Mediaset, con Alessandro Salem al frente de las operaciones, con MC&F, la ahora propietaria de la prueba según la sentencia del Supremo.

Telecinco lanza la primera promo de 'El Rosco'

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la cadena todavía se encuentra maquinando los juegos previos a El Rosco, que no deberán parecerse en absoluto a Pasapalabra si no quieren meterse en problemas legales con ITV, dueña de los derechos y de la marca comercial del concurso.

Precisamente, la intención de Mediaset es recuperar la marca, al considerar que surgió en Passaparola, el programa que se emitía en Italia, porque era la expresión que usaban los concursantes para pasar turno.

El grupo aseguró que que lleva cuatro años peleando en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por conseguir la marca de Pasapalabra, a pesar de que no tenga los derechos, que son de ITV. De hecho, aseguró estar en la fase final de los trámites.

Como se espera que esto se alargue en el tiempo, la idea que tiene Mediaset es estrenar el nuevo concurso con un título para que, si le acaban dando los derechos, cambiarlo.

Sin productora ni presentador

Aunque la británica ITV aseguró tener "plena confianza en nuestros derechos sobre el formato y el nombre", se podría dar el caso de que Antena 3 tuviera que cambiar el título al formato, que seguiría siendo suyo.

Este periódico también está en disposición de decir que Mediaset aún no ha decidido a qué productora le va a encargar este nuevo concurso, ni tampoco quién será el presentador o presentadora que lo liderará.