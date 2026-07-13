José Pablo López anuncia la vuelta de Marta Gómez Montero a RTVE tras su rifirrafe con Cintora: "Lamento lo que vivió"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este lunes la vuelta "con toda normalidad" de Marta Gómez Montero a Malas lenguas tras el encontronazo que sufrió el sábado con Jesús Cintora en la versión nocturna de su programa.

La periodista abandonó entre lágrimas el plató, denunciando haberse sentido "humillada". Gómez Montero llegó a decir que prefería "comer mierda" antes que continuar aguantando el trato de Cintora.

Así lo ha dado a conocer el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja este lunes, 13 de julio.

"Yo abordo este asunto de frente. Para esta Dirección, la dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración", ha declarado López, quien ha señalado que lamenta "profundamente" lo ocurrido.

El presidente de RTVE ha indicado que tanto el presentador Jesús Cintora como él mismo han pedido disculpas "en privado y en público".

Asimismo, José Pablo ha destacado la "inmensa generosidad y humanidad" de Marta Gómez Montero y su "talla como profesional que permitirá que hoy vuelva a estar presente en RTVE con toda normalidad".

"Querida Marta, desde aquí te digo que muchas gracias por demostrar con hechos lo que significa el respeto al oficio y tu humanidad. Donde yo esté, allí siempre contigo", ha dicho.

El presidente de Televisión Española, José Pablo López, anuncia que Marta Gómez Montero volverá a los programas a pesar de cómo fue tratada por Jesús Cintora en Malas Lenguas. pic.twitter.com/HfcEaoriLD — Palo Justo (@PaloJusto) July 13, 2026

No obstante, el presidente de RTVE también ha criticado a quienes han intentado sacar un rédito político de lo ocurrido: "La derecha política y mediática ha querido también usar este incidente porque le duele profundamente que La 1 lidere el crecimiento en los principales mercados de Europa".

"Como he dicho, somos la tele que más crece dentro del ámbito de las televisiones públicas europeas", ha añadido López, para después presumir de los resultados de audiencia que está cosechando La 1.

Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un… https://t.co/bs56QmlunV — José Pablo López (@Josepablo_ls) July 12, 2026

"En primer lugar, estamos en empate técnico con Antena 3 en los primeros siete meses del año. La 1 y la principal cadena de este país registran prácticamente la misma cuota de pantalla en este momento. Sí, hemos roto el duopolio televisivo y estamos disputando el liderazgo".

"Y, en segundo lugar, lideramos de forma absoluta en el target comercial por segunda temporada consecutiva. Y eso es lo que de verdad origina tanto nerviosismo mediático", ha concluido.

El episodio vivido en Malas lenguas ha centrado parte de las intervenciones de la oposición, que considera que debería activarse el protocolo antiacoso y que "si se demuestra que Marta Gómez Montero tiene razón, debe prescindir de inmediato de Jesús Cintora".

Así lo ha expresado el diputado del PP Eduardo Carazo, que lo ha calificado como un "bochorno" e "inaceptable". "Su ignorancia en materia del protocolo de acoso es supina", ha agregado.