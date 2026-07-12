David Bustamante, 44 años: "Mi padre era albañil y mi madre ama de casa, pero nunca faltó el plato de los domingos"

Antes de convertirse en uno de los artistas más populares del país, David Bustamante fue un niño feliz en San Vicente de la Barquera. En este bonito pueblo de Cantabria creció y aprendió cómo los pequeños gestos cobraban un valor inmenso.

"Mi padre era albañil y mi madre ama de casa", ha recordado en más de una ocasión el cantante, orgulloso de unas raíces humildes que siguen marcando su forma de entender la vida.

En el programa de Cuatro 100% Únicos, Bustamante resumió aquella infancia que dice mucho de su hogar. "No teníamos para irnos de vacaciones, pero nunca nos faltaba el plato combinado de la churrería cada domingo".

Aquella tradición familiar simbolizaba el sacrificio de sus padres, Gervasio Bustamante y Ada Hoyos, que sacaron adelante a sus tres hijos con mucho trabajo y aún más cariño.

David, el mediano de tres hermanos, creció entre las calles, las playas y el puerto de San Vicente de la Barquera. Pasaba las tardes jugando al fútbol -llegó a jugar en la selección cántabra-, montando en bici con su pandilla, practicando atletismo o kárate y disfrutando del mar.

En una conversación con Bertín Osborne resumió aquellos años sin dudarlo: "Yo tuve la mejor infancia del mundo... Inmejorable".

Además, recordó que desde muy pequeño ayudaba en casa y cuidaba de sus hermanos. "Era muy buen niño, una adolescencia difícil, pero muy buen niño", afirmó.

La familia de David Bustamante. Captura 'El camino a casa' (laSexta)

Su voz comenzó a destacar muy pronto. Con apenas 12 años dejó boquiabierta a su familia al cantar una canción de Los Pecos durante un bautizo de un primo.

Más tarde llegaron la tuna, las fiestas populares, las comuniones y los karaokes, donde empezó a forjar una pasión inspirada por artistas como Luis Miguel, Sergio Dalma o Camilo Sesto.

Sin embargo, la música convivía con otra realidad mucho más dura.

Siguiendo los pasos de su padre, dejó los estudios muy joven para trabajar como peón de albañil junto a él y a su hermano mayor.

"Trabajé de albañil desde los 14 a los 19. Se pasa frío, calor, duelen las manos y la espalda"

"Trabajé de albañil desde los 14 a los 19, que empecé mi carrera en Operación Triunfo", explicó. "Se pasa frío, calor, duelen las manos y la espalda".

Aquellos años dejaron recuerdos imborrables. "A este instituto [el IES José Hierro] vine como estudiante y como albañil", contó a Albert Espinosa en El camino a casa de laSexta.

"Toda la fachada de la ampliación que se hizo la armé yo", recordaba.

También conserva intacto el apodo con el que todos lo conocían en su pueblo.

David Bustamante, en el programa de Cuatro '100% Únicos'. Mediaset España

"Me llamaban Titín. Porque soy hijo y nieto de Tito. Mi abuelo y mi padre se llamaban Gervasio, no les gustaba mucho el nombre. Siempre que oigo Titín, aunque sea en Nueva York, me giro porque digo 'este es de casa".

En 2001, mientras seguía levantando muros, llegó el casting de OT. Su padre fue uno de los grandes impulsores para que persiguiera aquel sueño y dejara atrás la dureza de la obra. El resto es historia.

Aun así, Bustamante nunca ha olvidado de dónde viene. "Mi verdadera riqueza es dar calidad de vida y hacer regalos a mis seres queridos", asegura.

Una filosofía heredada de aquel hogar donde quizá no sobraba el dinero, pero jamás faltaron el esfuerzo, el amor y ese ansiado plato de los domingos.