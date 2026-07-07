Mediaset renueva el contrato de Risto Mejide, uno de los pilares de Cuatro en su mejor curso de los últimos 8 años

Risto Mejide ha renovado su contrato de larga duración con Mediaset España, según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL.

El acuerdo se ha producido apenas unos días después de que Cuatro cerrara su mejor temporada de los últimos 8 años y, sobre todo, lograse adelantar a laSexta en un increíble sprint final, algo que no ocurría desde la temporada 2012-2013, hace ya 12 cursos.

El publicista es uno de los activos más importantes que tiene Mediaset. Es fundamental en Cuatro, canal que atraviesa un momento dulce gracias a los formatos de actualidad, tinte político y de autor como Todo es mentira, espacio que presenta y produce.

De hecho, este periódico también ha podido saber que el programa ha renovado y continuará en la sobremesa de Cuatro.

Lo hace después de que Todo es mentira haya firmado su segunda mejor temporada histórica (6,8% y 557.000 espectadores), aventajando en 1,4 puntos a Zapeando, su rival directo.

Risto Mejide, de 51 años, volvió a Mediaset hace ahora 10 años después de su periplo en Atresmedia. Fue entonces cuando retomó el Chester, uno de los formatos más reconocibles del canal.

Además, desde 2024, Risto se ha hecho fuerte en Fuencarral al asumir la producción de Todo es mentira y Viajando con Chester. Ocurrió después del sonado 'divorcio' de La Fábrica de la Tele con el grupo audiovisual.

Risto Mejide y Ana Milán en la presentación de 'Ex. La vida después'. GTRES

Lo hizo con Vodevil TV, compañía que creó en abril de 2024 y que un año después fue capaz de escalar hasta el sexto puesto en el ranking de más horas producidas en televisión.

Otros trabajos de la productora fueron Demos, un programa que Risto Mejide presentó en el prime time de Telecinco, y Ex. La vida después, una "evolución del Chester" pilotado por la actriz Ana Milán que se emitió este año en Cuatro.

En dicha presentación, por cierto, Risto dio casi por hecho la continuidad del Chester. "Volverá seguro", dijo. Con la renovación firmada, la vuelta del programa a la parrilla de Cuatro está mucho más cerca, además de otros proyectos.

No obstante, donde ya no estará Mejide será en Got Talent después de que decidiera poner punto final a su etapa como juez "El dardo de la palabra se lo quiero dedicar a los poderosos, no a los débiles", aseguró en una entrevista.

Será Xuso Jones quien ocupe su silla a partir de la próxima edición que prepara Telecinco del formato de Fremantle.