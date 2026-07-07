'De lunes a viernes', el mejor estreno del verano para una Telecinco que firma su día más duro de la historia

Estreno agridulce el de De lunes a viernes. Telecinco colocó este lunes la pieza que le faltaba del puzle de sus nuevas tardes y, lo cierto, es que el programa de corazón se estrenó de forma correcta, al marcar un 9% de share.

Se trata de un dato que no deja de ser discreto y que está a un punto del doble dígito que ansiaba Lydia Lozano. Y también está por debajo de sus rivales en un día marcado por el fútbol.

De hecho, en coincidencia pierde con sus rivales, porque Y ahora Sonsoles marca un 9,3% en Antena 3, mientras que el último tramo de Directo al grano y la previa del Mundial firman un 10,2% en La 1.

Incluso, empeora las cifras que marcaron en su primer día Tardear (11,3%) y El tiempo justo (10,1%), otras de las apuestas que lanzó el canal en el pasado para reflotar la franja vespertina.

Sin embargo, De lunes a viernes puede presumir de haber conseguido el mejor estreno del verano en esta batería de nuevos formatos que ha lanzado Telecinco con el objetivo de relanzar sus audiencias.

El dating de Carlos Lozano Amor...¡O lo que surja! obtuvo un 6,8% en su debut, mientras que El verano se mueve de Ion Aramendi y Kike Quintana empezó con un 7%. Y El show de Paz aterrizó con un 7,8%.

El dato de De lunes a viernes, además, no es del todo malo si tenemos en cuenta que fue, junto a La mirada crítica (12,9%) la oferta más competitiva de Telecinco en su peor día de toda su historia.

GRAN estreno de #DeLunesAViernes en la tarde de @telecincoes llevándose al 9% de cuota, 695.000 y 1.690.000 espectadores únicos



➡️ Líder en fidelidad con un 41.1%



➡️ Líder entre las mujeres



➡️Mejora en un 18.4% el dato de la franja #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/sk4by7Gg3A — Dos30' (@Dos30TV) July 7, 2026

La cadena se queda en un pobre 5,9% y, como sucediera el jueves pasado, día en el que también jugó España, pagó las consecuencias del Mundial y de un débil daytime.

Lo bueno es que el programa de corazón de Mandarina gustó y parte de un suelo que puede mejorar y alzarse como la alternativa en una franja donde este curso ha sufrido mucho. Mimbres tiene para ello, desde luego.

En su primer día, De lunes a viernes puso a sus colaboradores delante de un pantallón las primeras imágenes del interior de Cantora, la finca donde vivió la familia de Isabel Pantoja, mientras comían palomitas.

El formato de Julia Tapia estrenó plató y dispuso a sus tertulianos en un sofá, arropado por el público justo detrás.

Los colaboradores de 'De lunes a viernes' ven las primeras imágenes del interior de Cantora. Luis Miguel González (Mediaset España)

El día más duro de Telecinco

Volviendo a Telecinco, la cadena de Fuencarral vive su jornada más dura, en un día en el que Antena 3 tampoco llega al doble dígito (9,8%) y Cuatro (4,9%) y laSexta (4,2%) se quedan muy atrás.

En la mañana, como decimos, La mirada crítica salva los muebles, mientras que Vamos a ver verano y El precio justo marcaron un 8,6% de share. Un 8% fue el share que marcó el informativo de sobremesa, frente al 22,3% de las noticias de Sandra Golpe o el Telediario (14%).

En la tarde, Amor... ¡O lo que surja! sigue con datos preocupantes (5,9%); El verano se mueve al menos se mantiene estable (7,2%) y Allá tú firma un 6,2% después de De lunes a viernes.

En prime time, el informativo se hunde hasta el 1,8% coincidiendo con el partido de España -Antena 3 Noticias firma un 4,7%-, First Dates: Summer resort cae hasta el 2,5%.

Ya después del fútbol, Universo Calleja marca un 6,5% frente a La Revuelta de Broncano (17%), que aprovecha el arrastre del partido de España, En tierra lejana (8,5%), Horizonte (6,7%) y El Taquillazo de laSexta (2,6%).