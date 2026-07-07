España arrasa en audiencia: 12,7 millones de espectadores (75,2%) vieron el pase a cuartos del Mundial ante Portugal

Mikel Merino, autor del gol que dio a España el pase a cuartos en el Mundial. Reuters

La segunda estrella empieza a vislumbrarse en el horizonte después de que España ganase a la Portugal de Cristiano con un gol de Mike Merino en el minuto 91.

El tanto del futbolista navarro dio la clasificación a los de Luis de la Fuente para cuartos de final.

La resolución en los instantes finales fue la combinación perfecta para que el partido arrasara en audiencia.

En su emisión multicanal, el Portugal-España promedió un total de 12.794.000 espectadores y un 75,2% de share. Casi 18 millones vieron en algún momento el choque.

Se trata de un nuevo récord para España en el Mundial, mejorando en dos millones de espectadores y casi seis puntos más que lo que marcó el choque contra Austria en dieciseisavos del pasado jueves.

En La 1, el triunfo de España consiguió 11.042.000 espectadores (65%). Por su parte, en el pago, a través de DAZN congregó a 813.000 televidentes (4,6%).

Finalmente, en Teledeporte reunió a 617.000(3,7%) y 319.000 (11,5% solo en Cataluña)en La 2 Cat, según informa Dos30'.

El partido alcanza un 75.2% de share y 17.7 millones de espectadores únicos con su emisión multicanal



⚽️ Suma un 3.7% y 617.000 espectadores en TDP



⚽️ Suma 319.000 espect. en La2Cat (11.5% en Cataluña)



⚽️ En DAZN registra un 4.6% y 783.000 espect.#QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/gReNfYSQ40 — Dos30' (@Dos30TV) July 7, 2026

Como es lógico, el fútbol se hizo con el minuto de oro. A las 23:01, La 1 registró 12.520.000 espectadores y un 69,8% de cuota de pantalla.

El Mundial continúa así dando alegrías a la televisión pública, que se asegura, al menos, otro partido de España en el torneo. Será el próximo viernes 10 ante Bélgica, también a partir de las 21:00 horas.

Ese día, por cierto, está previsto que Antena 3 emita la final de Tu cara me suena.

El espectacular dato de audiencia del fútbol fue aprovechado después por La Revuelta de David Broncano. El programa lidera sin competencia en prime time (17%) con Manuel Turizo de invitado.

La 1 arrolla (29,2%)

Este lunes, La 1 firmó un desorbitado 29,2% de share, frente al 9,8% que hizo Antena 3 y el 5,9% de Telecinco, la peor marca de toda la historia de la cadena de Mediaset en un día regular.

La cadena pública dominó prácticamente todas las franjas de emisión gracias al tirón de otros acontecimientos.

Hay clásicos que no fallan ➡️ #SanFermín da el pistoletazo de salida con el Chupinazo LIDERANDO en @la1_tve



🔴 Alcanza un 24.3% de share y una media de 742.000 espectadores



🔴 Más de 1.6 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/jZ1PkTcO0l — Dos30' (@Dos30TV) July 7, 2026

Por la mañana, La 1 marcó un 24,3% en la retransmisión del Chupinazo de San Fermín. Y en la sobremesa, la primera victoria de Pogacar en el Tour de Francia firmó un 10,6%.

Después, Directo al grano (10,2%) y la previa del Portugal-España (13,9%) redondearon la tarde.