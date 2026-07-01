Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026 por ser una "figura pionera en el reporterismo televisivo"

Rosa María Calaf Solé (Barcelona, 1945) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este lunes, 1 de julio.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado, por unanimidad, ha querido reconocer “el legado de una figura pionera en el reporterismo televisivo. Como la corresponsal más veterana de RTVE, formó parte de los servicios informativos en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo".

También destaca "su rigor como corresponsal en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín, la convierten en un referente indispensable de la profesión”.

Asimismo, el jurado ha señalado que Rosa María Calaf “comprendió el enorme poder de la imagen como herramienta para enriquecer el relato periodístico e impulsó nuevas formas de crónica televisiva, con una mirada adelantada a su tiempo, abordando temas entonces considerados tabú, como la homosexualidad.

"A lo largo de su carrera ha conjugado la entrevista a líderes mundiales con el reportaje a pie de calle. Formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983”, ha recordado.

El jurado, además, ha destacado que este “galardón reconoce una trayectoria ejemplo de periodismo riguroso, con una especial destreza para explicar la complejidad con claridad, conociendo in situ a los protagonistas, derribando prejuicios y modernizando la narración periodística con su creatividad y osadía".

"Tras su jubilación, sigue comprometida con la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la información, participando en múltiples actividades de divulgación sobre televisión y periodismo”, ha concluido.

Histórico rostro de RTVE

Rosa María Calaf es licenciada en Derecho y Periodismo y máster en Instituciones Europeas.

Es una de las periodistas más cruciales en la modernización de la televisión en España y la corresponsal con la trayectoria internacional más extensa de TVE.

La periodista Rosa María Calaf. RTVE

En 1987, fue la encargada de abrir la corresponsalía de Moscú para cubrir la Unión Soviética. Además, a lo largo de su carrera fue corresponsal en los principales centros políticos y geoestratégicos del mundo.

Roma, para Italia y el Ciudad del Vaticano; Viena, para Europa del Este y los Balcanes; Hong Kong, para Asia-Pacífico; Pekín, para China y Asia; Nueva York, donde cubrió Estados Unidos y Canadá durante la presidencia de Ronald Reagan; y Buenos Aires, desde donde reorganizó la corresponsalía para América del Sur.

Al margen de su labor como reportera, formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983.