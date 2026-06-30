Kike Quintana: "Seré el sobrino de Ana Rosa toda la vida y estoy muy orgulloso. Le sigo metiendo caña en el chat familiar"

Kike Quintana inicia una nueva etapa profesional al frente de El verano se mueve, magacín que estrenó Telecinco este lunes y que promedió un 7% de share en la tarde. El dato no es del todo malo, teniendo en cuenta que Amor...¡O lo que surja! hizo un 5,4%.

Presentado por Ion Aramendi y producido por Unicorn Content, la compañía de Ana Rosa, su tía, el programa recorrerá distintos rincones de España en busca de historias y personajes anónimos.

Precisamente, esa será la misión de Kike: "De lunes a miércoles estaré dando vueltas con la furgoneta y buscando historias para elegir el sitio ideal para hacer el programa el viernes". El verano se mueve, por lo tanto, cerrará cada semana con un programa en directo desde un destino "cerca de la playa".

"Es como hacer un gran casting en la calle. Los mejores personajes están por descubrir. Prefiero estar 12 horas en exteriores que 8 en una redacción", dice a EL ESPAÑOL Kike sobre un proyecto que afronta con especial ilusión.

Esa cercanía con la gente es una de las señas de identidad que más reconocen los espectadores. Sin embargo, Quintana reconoce que no sabe muy bien cuál es la clave de esa conexión.

Ion Aramendi y Kike Quintana. Luis Miguel González Mediaset España

"Pues no lo sé. A mí me gusta la normalidad. Las señoras, que es mi público, dicen que soy el yerno perfecto. La gente ve que eres una persona absolutamente normal, con tus virtudes, tus defectos, tus problemas...", dice.

La propuesta de presentar El verano se mueve llegó, además, en un momento muy especial de su vida. Y es que, acaba de ser padre de una niña llamada Candela, y cuya madrina es, precisamente, Ana Rosa: "Está ejerciendo de abuela. Le mando muchas fotos y vídeos".

"Tenía un poco el corazón partío como Alejandro Sanz. Por un lado, me encanta porque el fin de todo es que este proyecto sean unas vacaciones pagadas. O sea, ponerme la pulserita y llegar a septiembre habiendo disfrutado a full, y volver a casa muy moreno y guapo", responde con humor para ponerse serio después.

"Pero, por otro lado, soy padre de una niña de 4 meses. Hemos estado toda la baja juntos y ahora toca hacer la conciliación. Yo me llevo una parte fascinante, pero mi mujer no tanto. Mi mujer se come a un bebé y a un caniche", dice.

"Las señoras, que es mi público, dicen que soy el yerno perfecto"

La paternidad ocupa ahora el centro de su vida: "Como papá hago lo que puedo. Tengo una mujer muy generosa y yo cada día me voy descubriendo. Yo ya estoy absolutamente enamorado porque, he de decir que, mi mujer es guapa, pero yo quiero que mi niña sea igual que yo, y creo que lo estoy consiguiendo".

De hecho, Kike confiesa que la primera noche que tuvo que dormir fuera de casa por trabajo se le hizo especialmente difícil: "Cuando grabé reportajes de nevera dormí por primera vez fuera del núcleo familiar y lo pasé fatal".

Su vínculo con Ana Rosa

Pese a que el 'sobrino díscolo' de Ana Rosa -un título que se ganó gracias a la sección que tenía en TardeAR- es cada vez más conocido, él acaba relativizando la fama.

"Yo no he aparecido en la casita de Bad Bunny, así que lo de la fama es un poco relativo. Yo voy a ser el sobrino de Ana Rosa toda la vida y estoy muy orgulloso. Yo soy un tío absolutamente normal que aparece en televisión, como decía antes", asegura.

"Yo voy a ser el sobrino de Ana Rosa toda la vida y estoy muy orgulloso"

"Pero yo no soy famoso al uso ni nada. Soy guionista, tengo una visión diferente, un tío ácido e irónico y rápido de mente, pero no me siento identificado con el término famoso".

Esa naturalidad también está presente en la relación que mantiene con Ana Rosa. Aunque confiese que ya no le "mete caña" en plató, desvela que la tradición continúa en privado. "Efectivamente, lo sigo haciendo en el chat familiar", señala Kike.

Ion Aramendi y Kike Quintana. José Ignacio Viseras GTRES

Sobre el futuro profesional de su tía (y su jefa), evita aventurarse: "Yo ya bastante tengo con lo mío para ocuparme de la jefa.

Ella es un referente absoluto y hará lo que considere", dice de la presentadora, que acaba de renovar su contrato de larga duración. "Tiene una energía que me dobla a mí por seis o por siete. O sea que a saber".

"¿'Supervivientes'? No me cierro ninguna puerta, aunque yo el hambre lo llevo 'regu"

A la espera de si el formato acaba quedándose en parrilla cuando el verano llegue a su fin -tendría que cambiar de título-, Kike no se cierra "absolutamente ninguna puerta" a participar en un reality.

"No lo sé, pero es verdad que yo desde que soy padre me veo mucho más valiente. Yo el hambre lo llevo regu. Podría comerme a mis padres por los pies [lo tiene en frente], así que no sé cómo llevaría un Supervivientes. Pero no me cierro absolutamente ninguna puerta, quién sabe", contesta.