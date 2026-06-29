Antena 3 suma 5 temporadas consecutivas como la televisión más vista: lidera las audiencias cerca del 80% de los días

Antena 3 suma cinco temporadas como la televisión más vista por los españoles.

La cadena principal de Atresmedia cerrará el curso con un 12,8% de share, por delante de La 1 (12,1%), que consigue su mejor resultado de las últimas 14 temporadas, y Telecinco (8,9%), su peor marca de toda la historia.

Antena 3 sigue recogiendo los frutos de una programación bien engrasada. Y, lo cierto, es que su liderazgo cobra aún más valor en un curso en el que La 1 ha disparado sus datos de audiencia.

El canal privado no solo logra mantener el primer puesto del ranking, sino que también consigue mejorar dos décimas su marca respecto a la anterior temporada.

Más allá del triunfo que La 1 conseguirá en junio gracias al Mundial de fútbol, Antena 3 no ha perdido ni un solo mes de la temporada.

El dominio es rotundo y hay dos datos que lo demuestran: el canal de Atresmedia ha liderado el 74% de los días y ha logrado el 88% de las 500 emisiones más vistas.

Antena 3 domina en la sobremesa —Sueños de libertad cierra la mejor temporada de su historia con un 14,2%— y en el prime time, la franja más importante porque es donde más dinero ponen los anunciantes.

El Hormiguero ha vuelto a demostrar su fiabilidad al ser el programa más visto de toda la televisión.

Marta Belmonte y Alba Brunet dan vida a Marta y Fina en 'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión esta temporada. Atresmedia

El programa de Pablo Motos suma 12 temporadas ininterrumpidas de liderazgo (14,5% y 1,8 millones). Gana con holgura a La Revuelta de David Broncano (11,7% y 1,4 millones), que cae por debajo de la media de La 1.

Antena 3 vuelve a tener el control de los formatos de entretenimiento. El canal acapara el ranking de programas más vistos: junto a El Hormiguero, se sitúan Pasapalabra, Tu cara me suena y La ruleta de la suerte; y siete formatos entre los diez primeros.

Los informativos son el otro pilar sobre el que se sustenta el liderazgo de Antena 3. Antena 3 Noticias (19,4%) suma su octava temporada consecutiva como la opción favorita por los españoles para informarse.

Los Telediarios de TVE obtienen un 13,6% mientras que Informativos Telecinco registran un 8,4%.

Destaca el informativo de Sandra Golpe, que consigue su mejor dato en 20 temporadas (23,4% y 2,2 millones).

La 1, mejor audiencia en 14 años

Como se decía líneas más arriba, La 1 ha experimentado un importante crecimiento este curso, y puede presumir de cosechar sus mejores resultados de audiencia en 14 años.

Lo ha hecho gracias a su oferta matinal, con el tándem formado por Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz. En las tardes, la Corporación dio con la tecla con Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró, y las Malas lenguas de Cintora, que se unieron al buen hacer de sus series diarias, La Promesa y Valle Salvaje.

La presentadora Silvia Intxaurrondo. RTVE

Más allá del buen rendimiento que le han dado la treintena de eventos deportivos (Copa del Rey, final de Champions, clasificación al Mundial...), TVE ha tenido aciertos en prime time como Futuro imperfecto (lideraba hasta la baja de Buenafuente) o el recién estrenado El perro andaluz by Manu Sánchez.

En cambio, ha tropezado con formatos como Top Chef: dulces y famosos o Decomasters, mientras que MasterChef cerró su última edición en mínimos.

Telecinco, peor temporada

La temporada que se despide ha confirmado que Telecinco continúa en un mal momento y que los intentos por relanzar sus audiencias no han funcionado. La cadena principal de Mediaset ha bajado en todas las franjas salvo en late night.

Telecinco tiene su day time completamente hundido. Únicamente se salva El programa de AR (12,3%), y eso que anota su peor resultado histórico. En la franja vespertina, El tiempo justo ha patinado mientras que El diario de Jorge se ha mantenido estable por encima del 10%. Allá tú se ha consolidado, pero está lejos de Pasapalabra.

La cadena vuelve a sostenerse gracias a los realities estrella. Supervivientes (13,3%) o las dos ediciones de La isla de las tentaciones (13,2% y 11,9%) han sido los salvavidas de Telecinco, si bien sus datos están lejos de lo que marcaban años atrás. Y Casados a primera vista ha sido la gran revelación.

Maica Benedicto sostiene el cheque de 200.000 euros tras ganar 'Supervivientes 2026'. Mediaset España

Cuatro gana a laSexta

Si la batalla por el liderazgo televisivo ha carecido de emoción, el duelo entre los segundos canales de Atresmedia y Mediaset ha resultado mucho más disputado.

Tanto es así, que ha habido que esperar hasta el último momento para saber quien ha ganado. Tras un espectacular sprint, Cuatro (6,1%) ha conseguido ganar a laSexta (6%), algo que no ha ocurrido ninguna vez en la última década.

Ambos canales han experimentado recorridos inversos. Por un lado, Cuatro se ha hecho fuerte gracias al tridente formado por Nacho Abad, Risto Mejide e Iker Jiménez en un contexto de alta polarización política.

Y por el otro, laSexta ha llegado a fin de curso con Al rojo vivo de Ferreras en mínimos, a lo que hay que sumar los pinchazos en audiencia de Cara al show con Marc Giró (5,3%) y La noche de Aimar (4,6%) en el último tramo del curso.