El pueblo pesquero donde se rodó la serie 'Oasis': 4.700 habitantes, 15 km de litoral y vistas a un Parque Nacional

Hay series que convierten sus escenarios en un personaje más de la historia, y eso es exactamente lo que ocurre con Oasis, la nueva apuesta de Netflix que muchos ya comparan con The White Lotus.

Con todos los ingredientes para convertirse en uno de los fenómenos televisivos del verano, este thriller mezcla misterio, lujo y paisajes de ensueño en una trama protagonizada por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch, junto a Verónica Sánchez y Paco Tous, que interpretan a los policías encargados de investigar la desaparición de una joven.

Pero si hay un protagonista silencioso que se roba buena parte de las miradas, ese es Tenerife.

La mayor de las Islas Canarias despliega ante la cámara algunos de sus enclaves más espectaculares, desde exclusivos resorts hasta acantilados impresionantes, pasando por pueblos costeros y paisajes volcánicos que aportan una atmósfera única a una historia en la que nada es lo que parece.

El lujoso resort donde comienza el misterio

El epicentro de la trama es Oasis Infinity, el exclusivo complejo vacacional en el que se alojan los protagonistas y donde arranca la investigación que sacude la aparente tranquilidad del lugar. En la ficción aparece como uno de los resorts más exclusivos del país, y la realidad no está muy lejos de esa imagen.

El hotel elegido para dar vida a este escenario es el Gran Meliá Palacio de Isora, ubicado en Alcalá, dentro del municipio de Guía de Isora, en la costa suroeste de Tenerife.

Rodeado por el Atlántico y con vistas privilegiadas a la isla de La Gomera, el establecimiento se convierte en el escenario principal de una historia marcada por los secretos y las apariencias.

Guía de Isora, en Tenerife. iStock

Una playa de arena negra

A escasos 10 minutos caminando desde el hotel se encuentra una de las primeras localizaciones exteriores que aparecen en la serie: la playa de La Jaquita.

Esta pequeña playa urbana de arena negra, acompañada por una espectacular piscina natural, sirve de escenario para una escapada nocturna de los protagonistas durante el primer episodio.

Se trata de uno de los rincones más apreciados por los vecinos de Guía de Isora, junto a la playa de San Juan.

Sus aguas tranquilas y transparentes la convierten en un lugar ideal para el baño, mientras que las puestas de sol, con La Gomera dibujándose en el horizonte, ofrecen una imagen difícil de olvidar.

Aunque los residentes reconocerán fácilmente el lugar, el equipo de producción trabajó para transformar visualmente el entorno y darle una apariencia más salvaje.

El objetivo era reforzar la conexión visual entre la playa y el resort, a pesar de que ambos espacios se encuentran realmente muy próximos.

Vista aérea del pueblo de Garachico, en Tenerife. iStock

Los paisajes más espectaculares de Canarias

El mar adquiere un papel protagonista en el segundo episodio. Los huéspedes del hotel embarcan en una excursión que permite descubrir algunos de los paisajes más impresionantes de Tenerife.

La travesía parte desde el puerto de Garachico, uno de los enclaves más atractivos del norte de la isla.

Este puerto deportivo, protegido por un dique de más de 600 metros, forma parte de una localidad considerada entre las más bellas de Tenerife gracias a su patrimonio histórico y a su estrecha relación con el océano.

Pasear por su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los grandes atractivos del municipio.

'Oasis' es la serie española de Netflix que muchos comparan ya con 'The White Lotus'. Netflix

Sin embargo, el lugar más conocido son las piscinas naturales de El Caletón, formadas por la lava solidificada tras la erupción del volcán Arenas Negras. Un enclave único donde bañarse es una experiencia imprescindible.

Desde Garachico, la acción se traslada hasta uno de los grandes iconos naturales del archipiélago: los acantilados de Los Gigantes. Estas imponentes paredes volcánicas se elevan hasta 600 metros sobre el nivel del mar y ofrecen una de las estampas más reconocibles de Tenerife.

La serie aprovecha este espectacular escenario para desarrollar una jornada en barco que combina aventura, naturaleza y la sensación de encontrarse en un lugar aislado del mundo.

El núcleo costero de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, permite contemplar estas enormes paredes tanto desde tierra como desde el mar. Además, desde su puerto deportivo parten numerosas excursiones para observar cetáceos, delfines y calderones en libertad.

Playa de Los Gigantes, en Tenerife. iStock

Un desenlace entre volcanes, ruinas y faros

Las localizaciones más sorprendentes llegan en el tramo final de la serie. El último episodio traslada la acción al sureste de Tenerife, donde el paisaje cambia por completo.

Los exuberantes jardines y el ambiente sofisticado del resort dejan paso a escenarios áridos, agrestes y de gran fuerza visual.

Las secuencias finales se rodaron entre la Leprosería de Abona, también conocida como el Sanatorio de Abades, y el faro de Punta de Abona o de Porís, dos enclaves separados por pocos kilómetros pero unidos por una estética tan impactante como cinematográfica.

El antiguo sanatorio, levantado en la década de 1940 y que nunca llegó a utilizarse para el fin para el que fue construido, conserva un halo de misterio que lo ha convertido en una de las localizaciones más singulares y fotografiadas de la isla.

Muy cerca se alza el faro de Punta de Abona, uno de los siete faros que vigilan el litoral tinerfeño. Situado entre Punta de Rasca y Punta de Anaga, destaca por sus características franjas horizontales rojas y blancas y por proyectar su luz desde una altura de 39 metros. Junto a él todavía se conserva el edificio del antiguo faro, donde permanece parte de la linterna original.

Con este paisaje de apariencia casi extraterrestre como telón de fondo, Oasis encuentra el escenario perfecto para cerrar una historia que, además de intriga y suspense, se convierte en una auténtica invitación a descubrir Tenerife.