La playa donde desconecta David Bisbal: 1 kilómetro de arena fina, faro centenario y perfecta para bucear

David Bisbal y el famoso faro de Cabo de Palos, en Murcia.

Con la llegada del calor, muchos comienzan a organizar sus vacaciones de verano. Durante estos meses de verano, las playas vuelven a situarse entre los destinos preferidos de los españoles para relajarse.

En el sureste de la península, una extensa franja de arena fina se extiende a lo largo de casi un kilómetro. El Mediterráneo se mezcla con un entorno que aún conserva la esencia de un tradicional pueblo marinero.

En este escenario, los alrededores de Cabo de Palos destacan como uno de los enclaves más especiales de la costa española. Su atractivo no solo conquista a miles de visitantes cada año, sino también a famosos como David Bisbal.

Para el cantante almeriense, al que veremos en breve como jurado de la versión estadounidense de Operación Triunfo, estas aguas que bañan la costa de la Región de Murcia son uno de sus lugares favoritos para desconectar.

Y, sobre todo, para disfrutar de una de sus pasiones. Y es que, el cantante de Bulería cuenta con el título de buceo. De esta forma, utiliza el mar como una vía de escape en su apretada agenda laboral.

No es raro que se le vea compartiendo impresiones con centros de buceo locales, como así lo ha mostrado en sus redes sociales.

Pero lo que convierte esta playa en un destino excepcional está bajo la superficie. Frente a la costa se extiende la Reserva Marina de Islas Hormigas, protegida desde 1995 y considerada uno de los mejores lugares de buceo de Europa.

La claridad del agua y la riqueza biológica transforman cada inmersión en un espectáculo natural: meros de gran tamaño que se acercan sin miedo, bancos de barracudas en movimiento sincronizado, águilas marinas planeando y praderas de posidonia que oxigenan el Mediterráneo como un pulmón silencioso.

Este ecosistema es también un museo submarino de la historia. Los fondos de Cabo de Palos esconden numerosos naufragios, entre ellos el mítico vapor italiano Hundimiento del Sirio, conocido como el 'Titanic del Mediterráneo'.

Hoy, sus restos descansan en el lecho marino convertidos en arrecife artificial.

El Faro de Cabo de Palos

Dominando la costa desde tierra firme se alza el Faro de Cabo de Palos, inaugurado en 1865.

Con sus 51 metros de altura y más de 200 escalones, este faro de piedra gris no solo guía a los barcos que navegan cerca de las peligrosas Islas Hormigas, sino que también ofrece una de las panorámicas más impresionantes del litoral murciano.

Costa de Mazarrón, en Murcia.

Y es que, desde su cima se observa el contraste entre el Mediterráneo abierto y la calma del Mar Menor.

Bisbal, que recientemente ha presentado su propia versión del tema Vivir así es morir de amor, también suele desconectar en Cuevas del Almanzora.

Situado en la parte nororiental de la comarca del levante Almeriense y con 15.435 habitantes, este municipio destaca por su fuerte identidad local y su riqueza patrimonial.

Conocido por su legado histórico y minero, conserva además las singulares casas-cueva que forman parte de su esencia. A ello se suma su costa virgen, de aguas cristalinas, que lo convierte en un destino tranquilo y auténtico.