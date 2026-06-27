Muere a los 54 años la presentadora Ernestina Pais tras ser arrollada por un tren: conducía sin carnet por negarse a un control de alcoholemia

El mundo del espectáculo y el periodismo en Argentina se encuentra conmocionado tras conocerse la trágica muerte de la reconocida conductora, periodista y empresaria Ernestina Pais, quien ha fallecido el pasado viernes, 26 de junio, a los 54 años de edad.

El siniestro ha ocurrido en la localidad bonaerense de San Isidro, donde su automóvil ha sido arrollado por un tren.

Fuentes policiales han confirmado al diario La Nación que los hechos han tenido lugar en un paso a nivel entre las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa de la línea Mitre.

Pais conducía un Honda City negro y cruzó la vía con la barrera baja. El convoy ha impactado contra el lateral izquierdo de su vehículo y lo ha arrastrado 50 metros. La presentadora, que viajaba sola, ha fallecido en el acto.

🚨 LA MUERTE DE ERNESTINA PAIS. VIDEO REVELA PASO DEL TREN, BOCINA SONANDO E IMPACTO

- Fue en Martinez.

- La fiscal Paula Hartrig dispuso la autopsia. pic.twitter.com/D7tukieGeV — Vía Szeta (@mauroszeta) June 27, 2026

Las imágenes del siniestro

En las últimas horas, se ha difundido el video de una cámara de seguridad de una vivienda cercana al cruce. En el registro se ha escuchado la bocina del tren y el ruido del impacto. Las imágenes del lugar han evidenciado la fuerza del choque.

La Policía Científica y la Fiscalía de San Isidro han trabajado en el lugar para peritar la escena. Por su parte, los médicos forenses han iniciado la autopsia, cuyos resultados se han programado para las próximas horas.

Quién era Ernestina Pais

Nacida en 1972, Ernestina Pais deja con su fallecimiento una extensa carrera en la radio y la televisión argentina. Ha trabajado junto a Jorge Guinzburg a finales de los 90 en La Biblia y el Calefón y, posteriormente, ha integrado el ciclo Mañanas Informales en Canal 13.

Su principal hito profesional fue su trabajo como presentadora de la edición argentina de Caiga Quien Caiga (CQC), donde se convirtió en la única mujer en liderar el programa.

También estuvo al frente de Desayuno Americano y participó como panelista en otro espacio bien conocido de la televisión del país: Intratables.

Le habían retirado el carnet de conducir

La investigación del caso recuerda otro incidente vial de la periodista.

Ocurrió el pasado mes de marzo en la capital del país, mientras circulaba por la calle Vicente López, sobre la avenida del Libertador, al volante del mismo automóvil en el que ahora ha perdido la vida. En aquella ocasión, colisionó contra un Alfa Romeo.

Tras aquel accidente, Pais se negó a realizar el test de alcoholemia. Por este motivo, el Ministerio de Transporte de Buenos Aires le retiró la licencia de conducir, por lo que quedó inhabilitada legalmente para conducir un coche hasta el 8 de octubre de 2027.