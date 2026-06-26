Localizamos a Coto Matamoros en un pueblo de La Coruña tras el llamamiento desesperado de su hermano Kiko

Kiko Matamoros ha dado la voz de alarma este viernes, 26 de junio, denunciando en redes sociales que desea ponerse en contacto con su hermano Coto, con el que no tiene relación desde hace más de 20 años.

Lo hacía con un mensaje cargado de preocupación y una imagen de su gemelo. "Me ha producido mucha lástima esta imagen. He recordado los últimos días de Leopoldo María Panero", decía.

Y añadía: "Si alguien sabe cómo puedo localizarlo, me gustaría ayudarle en la humilde medida de mis posibilidades".

Coto, en un pueblo de La Coruña

No obstante, el que fuese colaborador de Sálvame también ha dedicado unas durísimas palabras a Coto. "A mi desolador hermano, con esa extraña mezcla de compasión y náusea que puede solo experimentar quien conoce la causa, banal y sórdida, quizá, de tanto, tanto desastre".

En un tono de evidente preocupación, el propio Kiko aseguraba lo siguiente a EL ESPAÑOL: "No sé dónde está mi hermano, llevo años sin hablar con él. Y gente que ha tenido relación con él me ha contado cosas desagradables y complicadas sobre él".

"No sé dónde vive. No tengo su número. No tengo ni idea de su vida. Y quisiera poder ayudarlo", agregaba.

Pues bien, este periódico ha localizado a Coto Matamoros en un pequeño pueblo de La Coruña. "Escondido no está, lleva aquí desde septiembre del año pasado", aseguran a este diario.

Es más, Coto realiza una "vida de lo más normal": "Va a la compra, va al gimnasio...".

Coto Matamoros, en su reciente entrevista en un podcast. Worldpress.

Activo en sus redes sociales

Igual de activa es la vida de Coto Matamoros en las redes sociales. Prueba de ello es que, hace apenas unas horas, ha compartido diversas publicaciones a través de su cuenta de Instagram.

Coto, alejado desde hace años de los medios de comunicación, ha reaparecido públicamente, y de manera puntual, en su perfil público, o en algún pódcast.

En una entrevista concedida a Pedro Buerbaum (30) en el pódcast Worldcast llegó a hablar de sus adicciones, así como de la extinta relación con su hermano Kiko.

"Yo sufro eso que Freud definió como ambivalencia fraterna, que es cuando una persona desarrolla unos sentimientos contradictorios contra su hermano. En mi caso tengo una relación con una persona que tiene un trastorno psicológico serio. Y con eso tienes que aprender a vivir", decía entonces.

"Uno odia al otro y no sabes por qué, pero hay una razón. Se compite desde niño", destacaba. "En la familia se fomenta esa competición. Y siempre hay uno que gana y otro que pierde".

Kiko Matamoros. GTRES.

Kiko Matamoros: "Me han llegado cosas desagradables de mi hermano"

Cabe recordar que los dos hermanos rompieron su relación de manera irreversible a finales de la década de los 90, como consecuencia del escándalo en torno a las fotografías de Mar Flores junto a Alessandro Lequio difundidas por la revista Interviú.

Dado que Flores era cuñada de Kiko Matamoros por aquel entonces, la comercialización de este material desató una fractura familiar que se volvió permanente.

En declaraciones del propio Kiko Matamoros a EL ESPAÑOL, no lleva la cuenta de los años exactos que lleva sin hablarse con Coto. "Son muchos años sin hablarnos", dice.

Sin embargo, pese al distanciamiento entre ellos, asegura que desea retomar el contacto con él. "Gente que ha tenido relación con él me han contado cosas desagradables y complicadas sobre él".

Añade que se trata de asuntos de envergadura, y que ello ha motivado sus deseos de ayudarlo: "Me han llegado cosas sobre él que no sería ético ni legal contarlo".

A diferencia de su hermano Kiko, cuya presencia ha sido constante en los platós de Telecinco y TVE, Coto Matamoros ha optado en los últimos tiempos por mantenerse al margen de la atención pública.

Durante un tiempo se estableció una temporada en el extranjero y atravesó serios baches de salud tras sufrir dos infartos. Su regreso a la televisión se produjo de manera reciente, a través de su participación en el formato de telerrealidad La casa de los gemelos 2, en 2025.