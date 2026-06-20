De su infancia en Tánger a su relación con Almodóvar: Shine Iberia prepara una serie sobre la vida de Bibiana Fernández

Bibiana Fernández (Tánger, 1954) se prepara para el que, sin duda, será uno de los proyectos más personales de su dilatada carrera.

La actriz y colaboradora de televisión será la protagonista de una nueva docuserie que repasará su vida y su trayectoria profesional. Lo hará, además, en primera persona, a través de su propio relato.

Detrás de este ambicioso proyecto audiovisual se encuentra Shine Iberia, la productora dirigida por Macarena Rey que lidera algunos de los formatos más exitosos de la televisión española (como el universo MasterChef, 100% Únicos o el esperado regreso de Maestros de la Costura Celebrity).

Integrada en el gigante Banijay, la compañía refuerza con este título su decidida apuesta por los contenidos documentales y biográficos, un género en pleno auge en las plataformas de streaming.

Bibiana Fernández, en una imagen de archivo. GTRES

Una pionera que desafió los límites

Según ha adelantado El Economista, la producción ya se encuentra en fase de rodaje y su estreno está previsto para la próxima temporada.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, diversas fuentes del sector apuntan a que la producción acabará formando parte del catálogo de Movistar Plus+.

Dicha plataforma ha convertido las biografías de grandes iconos nacionales (Lola Flores, Raphael, Lina Morgan, Miguel Bosé o Alaska) en una de sus señas de identidad.

De hecho, el equipo técnico de este nuevo proyecto rescatará el estilo analítico y respetuoso de formatos como Bosé Renacido o Alaska Revelada, contando además con el testimonio de amigos íntimos de la actriz, como la propia Alaska.

Hablar de Bibiana Fernández es hablar de una figura imprescindible para entender la evolución social y cultural de España en las últimas cinco décadas.

Y es que, bien es sabido, su relevancia va más allá de las pantallas y los escenarios. Bibiana fue una auténtica pionera en nuestro país: fue una de las primeras mujeres trans en alcanzar la fama y la visibilidad pública en un momento en el que la sociedad española apenas despertaba hacia la libertad.

Pedro Almodóvar, con Bibiana Fernández, en 2009. GTRES

De 'Bibi Andersen' a musa de la gran pantalla

Nacida en Tánger, pasó parte de su infancia en Málaga antes de trasladarse a una Barcelona efervescente en busca de su oportunidad artística.

Aquellos primeros años estuvieron marcados por la incertidumbre, el esfuerzo y los trabajos precarios. Y es que, antes de dar el salto al mundo del espectáculo, se ganó la vida en oficios muy diversos.

Cuando aún era una desconocida, ejerció de camarera de piso en un hotel, probó suerte como vendedora ambulante e, incluso, realizó trabajo de carga en el muelle del puerto de Málaga.

Sin embargo, su perseverancia dio sus frutos a mediados de los años 70 en los teatros barceloneses, antesala del gran punto de inflexión de su vida: su debut cinematográfico en 1977 con Cambio de sexo, de Vicente Aranda. Aquella película no solo la dio a conocer al gran público: además, la situó en el centro del debate cultural de la Transición.

A partir de ahí, construyó una carrera difícil de encasillar. En sus inicios, su condición de mujer trans formó parte de una historia personal que escandalizó a algunos y fascinó a otros.

En cualquier caso, ella jamás permitió que cuestiones relacionadas con su identidad de género limitaran su trayectoria. Al contrario: demostró que su talento y su imponente presencia física estaban por encima de cualquier etiqueta. Hasta hoy.

Bibiana Fernández (Cuatro)

Durante los años 80, bajo el nombre artístico de Bibi Andersen, también se atrevió en su faceta como cantante. Y conquistó las listas de éxitos musicales con temas como Sálvame o Call Me Lady Champagne.

Su magnética personalidad llamó pronto la atención de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en una de las musas cinematográficas más queridas del director manchego gracias a sus papeles en largometrajes icónicos. Entre ellos, títulos sobradamente conocidos: Matador, La ley del deseo, Tacones lejanos o Kika.

Su idilio con el cine la llevó a trabajar también bajo las órdenes de directores de la talla de Fernando Trueba, Álex de la Iglesia o Gonzalo Suárez.

Con más de medio siglo de carrera a sus espaldas, Bibiana Fernández sigue siendo una figura única que, de un tiempo a esta parte, sigue derrochando su espontaneidad y su agudo sentido del humor en su faceta como colaboradora de televisión.

Una autenticidad sin filtros que ahora, gracias a este nuevo proyecto documental, el público podrá descubrir desde su perspectiva más íntima. Y contada por ella misma.