Antonio Resines: "He conocido a Georgina Rodríguez, y es encantadora. De ella sabía que tiene 72 millones de seguidores"

Antonio Resines en la fiesta de nominados de los Premios Anillo de Oro. Gtres

Antonio Resines recibe este sábado, 20 de junio, el Premio de Honor de los Anillos de Oro, un reconocimiento que distingue toda una trayectoria vinculada al audiovisual y que se entregará en el marco de la primera edición de este certamen dedicado exclusivamente al universo de las series.

El actor, uno de los rostros más populares y queridos de la ficción española, suma así un nuevo galardón a una carrera que abarca casi cuatro décadas de éxitos tanto en cine como en televisión.

Horas antes de recoger el premio en Tenerife, Resines ha conversado con EL ESPAÑOL en un encuentro distendido y cercano, marcado por el humor que le caracteriza y por su habitual sinceridad.

Lejos de adoptar un tono solemne ante un reconocimiento que celebra toda su trayectoria, el intérprete ha bromeado incluso con la idea de que el galardón llega demasiado pronto, asegurando entre risas que todavía se encuentra "en el ecuador" de su carrera profesional.

Antonio Resines antes de la rueda de prensa de los Premios Anillos de Oro en Tenerife. Gtres

Durante la charla, el actor ha repasado la evolución de las series en España desde sus primeros trabajos en televisión hasta el auge actual de las plataformas, recordando cómo durante años la ficción televisiva fue considerada una categoría menor frente al cine.

También ha reflexionado sobre fenómenos como Los Serrano, el cambio de percepción de la industria audiovisual y algunos de los proyectos más recientes que mantiene en marcha.

Estamos celebrando que recibe un premio de honor en los Premios Anillos de Oro, pero su carrera es amplísima. ¿Cómo se ve al mirar atrás?

Creo que han cometido un error, porque yo estoy en el ecuador de mi carrera (ríe). No sé qué voy a decir cuando me den el premio, porque esta gente se puede quedar un poco afectada por el asunto.

Pero es bueno para mí y también para el festival. Me han contado que, cuando arranca una iniciativa así y participa alguien conocido, sirve de reclamo y ayuda a que más gente se anime. Siempre es positivo apoyar este tipo de proyectos.

Además, es el primer festival de series que se hace en España y la idea me parece una genialidad porque no había ninguno dedicado exclusivamente a ello. Hay premios que reconocen series junto con cine y otros formatos, pero esto es diferente.

El nivel de participación ha sido brutal, con más de 600 inscripciones. Todo eso hace que esté encantado de estar aquí y de recibir este reconocimiento.

Usted lleva haciendo series muchísimos años. La primera que recuerdo es Los ladrones van a la oficina.

La habrás visto después, porque eres muy joven. La primera fue Eva y Adán, agencia matrimonial, del año 1987 o 1988, con Verónica Forqué, Chus Lampreave y guiones de Alonso de Santos. Era un nivel brutal.

Antonio Resines en la fiesta de nominados de los Premios Anillos de Oro en Tenerife. Gtres

Al principio muchos actores no querían hacer series porque se consideraban una categoría inferior. ¿Fue usted un pionero en ese sentido?

Sí. Entonces estaba todo mucho más estratificado. Un actor tenía que hacer primero teatro; después venía el cine, que era donde se consideraba que demostrabas tu categoría profesional. La televisión estaba por debajo.

Los famosos Estudio 1 de Televisión Española sí estaban bien considerados porque adaptaban obras de Shakespeare, Cervantes o Calderón, pero el resto de la televisión se veía como una segunda división. Incluso dentro de las series se distinguía entre las rodadas en cine y las hechas en plató con varias cámaras.

"Las series de los años 80 tenían un nivel brutal, estaba todo más estratificado. Debías demostrar tu categoría profesional en el cine"

¿Alguna vez sintió que le miraban mal por hacer televisión?

A la cara no (ríe). No se atrevían. Pero sí existía ese prejuicio. De hecho, de los peor vistos éramos José Coronado y yo. Verónica Forqué, por ejemplo, venía de una tradición muy cinematográfica y las series solo se aceptaban cuando tenían un prestigio especial, como Ramón y Cajal. Lo demás estaba bastante denostado.

Pero series como Los Serrano terminaron convirtiéndose en auténticos fenómenos.

Sí, pero eso ya pertenece a otra época. Antes de Los Serrano hice A las once en casa, mientras seguía rodando películas importantes como La buena estrella o La niña de tus ojos. A mí me respetaban bastante porque había sido de los primeros en combinar ambos mundos.

"Carmen Maura recibió muchas críticas por hacer 'A las once en casa'. Parecía que rebajaba su categoría profesional"

Recuerdo que Carmen Maura recibió muchas críticas por hacer A las once en casa. Parecía que rebajaba su categoría profesional. Pero con el cambio de siglo la actitud empezó a transformarse. Las series tenían unas audiencias imposibles de alcanzar para el cine. Una película con un millón de espectadores era un éxito enorme, pero las series reunían cifras mucho mayores.

También influyeron las televisiones privadas y las autonómicas. Ahí se produjo el cambio definitivo.

"Paolo Vasile llegó a decir que la serie 'Los Serrano' era un "arma de destrucción masiva"

También estuvo Colegio Mayor.

Claro. Colegio Mayor se vio en toda España gracias a las autonómicas. Y ya con Los Serrano todo era diferente. Luego llegaron Aída o Aquí no hay quien viva, que marcaron una nueva manera de hacer televisión.

Desde 2005 aproximadamente, las series tienen el mismo respeto que el cine. En aquel momento, entre Aquí no hay quien viva y Los Serrano hacíamos prácticamente el 80% de la audiencia.

Incluso llegaron a competir entre ustedes.

Sí, y de ahí nació aquello del "Serranazo" de Vasile. Lo curioso es que las dos series eran suyas. Si se enfadaba con alguien, le colocaba Los Serrano enfrente (ríe). Llegó a decir que la serie era un "arma de destrucción masiva", una expresión muy utilizada entonces por la guerra de Irak. Y es verdad que era una auténtica bestia en audiencia. Mantener esos datos durante más de 140 semanas era muy complicado.

Antonio Resines antes de la rueda de prensa de los Premios Anillos de Oro en Tenerife. Gtres

Después llegó la irrupción de las plataformas y otro gran cambio para la industria.

Fue un cambio enorme. Ahora ya casi nadie habla de cine y series por separado; se habla de industria audiovisual. Todo se ha igualado muchísimo.

Hay series que tardan más en rodarse que algunas películas y que tienen un prestigio comparable al de las grandes producciones cinematográficas. Haber participado en una serie como Los Soprano, por ejemplo, tiene un reconocimiento similar al de haber interpretado un gran clásico teatral. El panorama ha cambiado por completo.

¿Cómo lleva preparado el discurso para recoger el premio?

¿Qué discurso? ¿Me vais a dar el premio? (ríe). No me he planteado leer nada. Diré lo que me salga en ese momento. Además, me he enterado de que hay 23 categorías, así que no voy a extenderme. Un minuto, y seguramente me sobre medio.

Esta semana se ha sabido que participará en un especial junto a Georgina Rodríguez. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ya lo hemos hecho.

¿Y qué tal? ¿Qué impresión le ha causado?

Encantadora.

"Ha sido toda una experiencia conocer a Georgina Rodríguez"

¿Le sorprendió? ¿Tenía alguna idea preconcebida sobre ella?

Ninguna. Sabía quién era, claro, pero no la conocía personalmente. Lo que sí sé es que tiene 72 millones de seguidores. Y recalco: 72 millones, no siete.

Y además es muy fan de los ibéricos.

¿De qué ibéricos? (ríe).

¿Y cómo ha sido trabajar con ella?

Ha sido magnífico, extraordinario. Para mí, ha sido toda una experiencia.

¿Ha sido buena compañera?

Absolutamente.