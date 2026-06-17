Vyperr, el fichaje estrella de la segunda temporada de 'FoQ: La Nueva Generación': estos son los detalles de su personaje

El universo de Física o Química está de vuelta. La serie FoQ: la nueva generación regresará muy pronto a Atresplayer con una nueva temporada, después del éxito que tuvo la primera.

Hasta ahora, el gran atractivo de esta segunda tanda era la presencia de Angy Fernández, que vuelve a ponerse en la piel de Paula Blasco 20 años después.

Pero el de Angy no es el único campanazo de la ficción que en breve empezará a grabar sus nuevos capítulos en Canarias, en el que repiten María Bernardeau, Biel Antón o Stephanie Gil.

El cantante y modelo Víctor Pérez, conocido artísticamente como Vyperr, será el otro gran fichaje de la segunda temporada de Física o Química: la nueva generación, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva.

Vyperr dará vida a Zac, un nuevo alumno que promete revolucionar el instituto. En realidad, su nombre real es Isaac, pero todo el mundo le conoce como Zac.

Se trata de un chaval muy atractivo, y eso provocará cierta euforia entre las alumnas, hasta el punto de que seducirá a más de una de las chicas del Zurbarán.

Vyperr en la presentación de contenidos de Atresplayer. Gtres

Ser el más atractivo también le lleva a ser el más rebelde: genera conflicto allá donde va. Aunque no todo en su vida es tan simple, ya que su personaje esconde viejos fantasmas del pasado que lo han llevado a volver al Zurbarán.

Ser el más atractivo también le lleva a ser el más rebelde: genera conflicto allá donde va.

Aunque no todo en su vida es tan simple, ya que su personaje esconde viejos fantasmas del pasado que lo han llevado a volver al Zurbarán. De hecho, mucho de su forma de comportarse tiene una explicación a la que tendrá que enfrentarse.

Quién es Vyperr

Lo cierto es que Física o Química: la nueva generación se ha apuntado todo un tanto al conseguir a un perfil como el de Vyperr para un papel protagonista.

Vyperr se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos de nuestro país. El influencer cuenta con más de 11 millones de seguidores en sus redes sociales y, aunque se hizo conocido por TikTok, ha sabido llevar su carrera por un camino muy diferente.

Esta faceta le ha permitido realizar campañas publicitarias con grandes marcas de moda como DSquare2, Dolce & Gabbana o Yves Saint Laurent.

Sin embargo, desde hace un año, su faceta como cantante es la que más ha predominado en la esfera mediática.

Ha lanzado temas virales como Origami, Supersónico -que estuvo en el top 3 de las canciones más virales de Italia- o Monterrey.

Vyperr en LOS40 Music Awards. Gtres

Y aunque no cuenta con ninguna colaboración española en su música, el cantante ha confesado que le gustaría colaborar con artistas de la talla de Ryan Castro, Feid o algún otro artista colombiano.

Desde que Vyperr se lanzó al mundo de la música, se le ha podido ver en algunos de los eventos más importantes, como LOS40 Music Awards o la Vogue Fashion Night Out, que se celebra en Madrid cada otoño.

Física o Química: la nueva generación no será su debut como actor, pues ya formó parte del reparto de la serie española de Netflix Tú no eres especial. También apareció en algún episodio de La reina del flow.

Éxito en Atresplayer

Como se decía más arriba, FoQ: la nueva generación no solo trajo de vuelta una de las marcas de ficción más aclamadas en la historia de la televisión en nuestro país, sino que fue un éxito rotundo para Atresplayer al convertirse en el mejor estreno original de la temporada en los dos últimos años.

Esto hizo que Atresmedia no dudase en dar luz verde a una segunda entrega de la ficción producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV.

La serie recupera el espíritu que convirtió a Física o Química en una serie de culto para toda una generación, adaptándose a los nuevos códigos narrativos y a los intereses de los jóvenes actuales.

La ficción aborda con naturalidad y profundidad temas como la identidad, las relaciones, la diversidad o la presión social, sin renunciar al drama adolescente, el romance y las emociones a flor de piel que marcaron el éxito de la serie original.