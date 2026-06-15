Telecinco premia a Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa: acompañará a Ion Aramendi en el 'El verano se mueve'

Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, acompañará a Ion Aramendi en El verano se mueve, el nuevo programa de Telecinco que sustituirá a El precio justo durante los meses de estivales en las tardes.

Así lo anunció la cadena a través de una promo en la que se aprecia a Quintana junto al presentador vasco en una caravana y que dice que recorrerán "el país de costa a costa cada tarde".

Para Kike, El verano se mueve supone su reincorporación al trabajo después de ser padre a inicios de marzo.

Telecinco vuelve a confiar en Kike Quintana, un rostro que se hizo muy famoso coincidiendo con la aventura de Ana Rosa en las tardes.

Además de ser guionista de Tardear, Kike protagonizaba la sección Fila Zero, en la que mostraba su humor más ácido, disparando a diestro y siniestro. Luego, dio el salto como tertuliano habitual.

"Me defino como un muchacho ambicioso con ganas de pasarlo bien e intentar aportar a esta nueva televisión, que está en plena trasformación", decía a EL ESPAÑOL en una entrevista en enero de 2025.

Lejos de molestarle que le conozcan como el sobrino de Ana Rosa, Kike asegura que es "un absoluto orgullo", pues considera a su tía "la mejor comunicadora que ha habido".

🧳🚐 Recorreremos España con @ionaramendi y Kike Quintana porque 'El verano se mueve' en @telecincoes 🥳 Muy pronto, estreno pic.twitter.com/bBqSP4uhxd — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2026

Volviendo a El verano se mueve, lo cierto es que pocos detalles más se conocen de este formato de Unicorn Content que llegará a la parrilla de Telecinco "muy pronto".

Lo único que comunicó Mediaset es que El verano se mueve cambiará de escenario cada semana, trasladando su set de grabación a distintos puntos de la geografía española. Su ubicación se convertirá en el plató temporal del programa.

El verano se mueve será uno de los formatos que estrenará Telecinco durante la época estival, en el marco del 'banco de pruebas' que acometerá en las tardes, que es la franja donde más problemas tiene.

El próximo lunes 21 se estrenará Amor o lo que surja, el nuevo dating de Carlos Lozano al estilo Mujeres y hombres y viceversa que contará también con Anabel Pantoja como asesora del amor.

Cogerá el testigo El verano se mueve. A continuación, Telecinco emitirá De lunes a viernes, la versión diaria del formato de corazón que también estará presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La tarde concluirá con Allá tú, que sí se mantiene a diferencia de El diario de Jorge. El dating, a priori, volverá en septiembre, aunque se desconoce cómo, pues Telecinco también tendrá que encajar el nuevo concurso con El Rosco.