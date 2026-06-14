Candela Peña (52), sobre su primer trabajo en una cadena autonómica: "No sabía nada de música, tampoco de tele"

Candela Peña (52) es, sin duda, una de las actrices más viscerales, auténticas y magnéticas del cine español.

Sin embargo, antes de convertirse en la musa de grandes directores y devorar la pantalla con su talento, tuvo un debut televisivo tan caótico como sorprendente.

Mucho antes de la fama, una jovencísima Candela de apenas 18 años se plantó en los platós de TV3 para presentar el formato musical Sputnik. Un reto que, según ha confesado ella misma a través de sus redes sociales y en diversas entrevistas, asumió en unas condiciones de lo más llamativas.

"No traspasaba la pantalla"

"No sabía nada de música, tampoco de tele", reconoció la actriz con su habitual y desarmante naturalidad en su cuenta de Instagram.

Su inexperiencia era absoluta, pero el verdadero motivo de su desconcierto iba mucho más allá de los nervios de una debutante: se trataba de una auténtica desconexión tecnológica.

Peña explicó que en su casa de la infancia, en el municipio de Gavà, ni siquiera tenían teléfono ni aparato de televisión.

La intérprete pasaba horas en el bar de sus padres, situado justo al lado del Cine Maragall; un entorno humilde donde el entretenimiento pasaba por la gran pantalla, no por el tubo de rayos catódicos.

Pasar de ese día a día al despliegue de un plató de la televisión autonómica catalana supuso para ella un shock absoluto.

El idilio con el programa musical no duró demasiado. Y el desenlace estuvo a la altura de la ironía que siempre acompaña a la actriz.

Durante una visita al programa Col·lapse de TV3, presentado por Ricard Ustrell, Candela desveló sin rodeos el motivo por el que la echaron de Sputnik.

Según explicó, la dirección del programa decidió rescindir su contrato porque, a su juicio, "no traspasaba la pantalla".

Con los años, la intérprete se ha tomado con humor aquel veredicto de los responsables de la cadena, quienes consideraron en aquel momento que la joven no poseía el magnetismo suficiente para triunfar en la televisión. El tiempo, evidentemente, se encargó de llevarles la contraria.

"Cuando voy a TV3 hablo en castellano"

A pesar de que aquel primer trabajo de juventud en Sputnik fue íntegramente en catalán, las recientes visitas de la actriz a la televisión autonómica para promocionar proyectos de éxito -como las series Hierro o Furia- no han pasado desapercibidas por un detalle: Candela Peña siempre responde en castellano.

La actriz, fiel a su estilo directo y sin filtros, aclaró esta postura en medios como Letra Global: "Cuando voy a TV3 hablo en castellano".

Peña no ha dudado en tildar de "rancios" a quienes se obsesionan con el idioma, argumentando que prefiere evitar tensiones innecesarias o valoraciones políticas absurdas que nada tienen que ver con su profesión.

A esta firme decisión se le suma un punto de honesta humildad. La ganadora de tres premios Goya ha manifestado que le da cierto pudor hablar catalán ahora ante las cámaras de la televisión pública.

El motivo es que siente que ha perdido fluidez en dicha lengua tras tantos años residiendo y trabajando fuera de Cataluña, y considera que su nivel actual no alcanza el estándar idóneo para una emisión en directo. Lo cierto es que, hable el idioma que hable, a Candela Peña siempre se le entiende todo.