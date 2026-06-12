Maica Benedicto, la visitadora médica y modelo que pasó por 'GH' y acaba de ganar 200.000 euros en 'Supervivientes 2026'

Maica Benedicto se coronó ganadora de Supervivientes 2026 tras ganar en un emocionante duelo final a Alba Paul. La murciana conseguiría el 59,25% de los votos frente al 40,75% que obtuvo la mujer de Dulceida.

Tal y como recordó Jorge Javier Vázquez, hay que remontarse hasta 2011 para ver otra final protagonizada por mujeres. En esa ocasión, Rosa Benito se impuso a Rosi Arcas. Era la primera edición que presentaba el catalán.

Al escuchar su nombre, Maica estalló de alegría. "No me lo puedo creer. Lo hemos conseguido. Estoy en shock. Gracias porque sin vosotros no habría sido posible. Al fin lo hemos conseguido, os quiero muchísimo".

Con su triunfo en Supervivientes, la murciana se embolsa 200.000 euros. Los utilizará para "crear mi propia marca personal y poder dar la entrada de una casa en la ciudad que me lo dio todo, Madrid, y que me ha hecho llegar hasta aquí junto con vosotros".

Lo cierto es que el nombre de Maica Benedicto viene siendo habitual entre los espectadores de Telecinco desde hace dos años, que fue cuando entró a la edición número 19 de Gran Hermano.

Como pasara con Marta Peñate, Telecinco tiró de sorpresa para presentar la vuelta del reality, que llevaba fuera de antena 7 años. Ocurrió en el FesTVal de Vitoria 2024, adonde había acudido como azafata.

Maica, que no sabía completamente nada, le hizo entrega a Jorge Javier un sobre que supuestamente llevaba el nombre del primer concursante oficial de GH.

Jorge Javier Vázquez sorprendió a Maika al confirmarla como primera concursante de 'GH 19'. Marco Almodóvar

La sorpresa fue mayúscula cuando el presentador mencionó a ella y no a alguien sentado en el patio de butacas. "Hace una semana me dijeron que no me iban a coger y que a cambio viniera como azafata", dijo.

Por entonces, se presentó como una chica de 25 años (ahora tiene 27) de Cartagena, Murcia, que trabajaba como visitadora médica. Está Diplomada con un Grado Superior en Química Industrial. Y, como se decía, también era azafata y modelo.

Ya en Guadalix de la Sierra, Maica conquistó a la audiencia por su gracia, su pasión por el color rosa -de ahí su apodo de La Princess- y su obsesión con la limpieza. Era la reina de la lejía.

La murciana no ganó GH 19, porque se quedó a las puertas de la final. Sin embargo, para muchos fue la ganadora moral. Su gran papel en el reality le abrió las puertas a otros formatos de telerrealidad, haciendo de ella una apuesta segura para Telecinco.

Maica y su famosa lejía en 'GH 19'.

Tras concursar en GH DÚO 3 (quedó subcampeona) y Los vecinos de la casa de al lado, formato que se emitió en Mediaset Infinity que ganó, Maica llegó a Honduras para ganar su primer gran reality. Y lo consiguió.

Así pues, Maica Benedicto se confirma como la alternativa a Sofía Suescun, la reina de los realities, tras vencer en GH 16 y Supervivientes 2018.

Audiencias

Supervivientes cerró su edición con un 18,3% de cuota de pantalla y una media de 1.139.000 espectadores en Telecinco.

Aunque se trate de la peor marca para una final del buque insignia de Telecinco -tres décimas menos que SV All Stars-, lo cierto es que se trata de una marca positiva si tenemos en cuenta que la media de Telecinco este jueves fue de un 9,6%.

La final de #SVFinal ARRASA con un 18.3%, 1.139.000 y 2.705.000 espectadores únicos



➡️ 2º mejor dato de toda la temporada



➡️ Supera en +5.3 puntos a la 2ª opción#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xapCxZ1urP — Dos30' (@Dos30TV) June 12, 2026

ARRANCA EL MUNDIAL en @la1_tve con el partido México-Sudáfrica siendo LO + VISTO del día en TV



⚽️ LÍDER con un 28% de share y una media de 3.351.000 espectadores



⚽️ Más de 8.5 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XgzId2GXfA — Dos30' (@Dos30TV) June 12, 2026

Hay que tener en cuenta, además, que la gala se emitió el día en el que se daba comienzo al Mundial 2026. La 1 arrasó primero con el partido inaugural entre México y Sudáfrica con un 28% y más de 3 millones de espectadores.

Como era de esperar, el fútbol dejó un importante arrastre al estreno de El perro andaluz by Manu Sánchez, que marcó un buen 15,1% y 1.282.000 seguidores.