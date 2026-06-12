Estrella Damm celebra 150 años con 'La leyenda de Canyut': así es el anuncio que da la bienvenida al verano 2026

Estrella Damm celebra sus 150 años con la campaña 'La leyenda de Canuyt'.

Aunque todavía faltan unos días para que el verano comience oficialmente, para muchos ya ha arrancado con el estreno del nuevo anuncio de Estrella Damm, convertido desde hace años en uno de los símbolos de estas fechas.

La popular marca cervecera estrenó este jueves la edición número 18 de su icónica campaña de verano.

Se trata de una entrega especialmente significativa, ya que coincide con la celebración de los 150 años de historia de Estrella Damm.

La campaña, que tiene como lema La leyenda de Canyut es "una historia sobre el amor por el Mediterráneo que rinde homenaje a los valores, la cultura y el estilo de vida que le ha inspirado desde sus orígenes".

La campaña explica la historia de Canyut, un personaje misterioso que, hace muchos años, llegó a la costa mediterránea y descubrió algo que le cambiaría la vida para siempre.

Una historia de encuentros inesperados, de recuerdos que perduran en el tiempo y de una manera de vivir que deja huella. Una leyenda que, como todas las buenas historias del Mediterráneo, se ha contado verano tras verano.

Para dar vida a esta leyenda, Estrella Damm reúne a algunas de las personas que han formado parte de su universo durante los últimos años.

Figuras de la gastronomía, la música, el cine, el deporte y la creación de contenido que encarnan los valores que han inspirado a la marca a lo largo de 150 años: la cultura, la creatividad, el talento, la gastronomía y una manera de vivir que encuentra en el Mediterráneo su máxima expresión.

Entre los participantes encontramos a Álvaro Cervantes, Laia Costa, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Iria del Río, Oriol Pla, Paula Malia, Àngela Mármol, Mireia Oriol, Marc Cucurella, Eric Garcia, Claudia Pina, Jordi Roca, Mushka, Greta, Nil Ojeda y Rels B, entre otros.

Captura del anuncio de Estrella Damm para este verano.

La banda sonora de la campaña corre a cargo de la mítica banda norteamericana The Beach Boys con Wouldn't It Be Nice, una de las canciones más emblemáticas de la música de los años sesenta.

Con su espíritu optimista y evocador, acompaña la leyenda de Canyut a lo largo de la pieza, y contribuye a crear la atmósfera emocional de la historia y conecta con el espíritu de celebración del 150.º aniversario de Estrella Damm.

La idea original de la campaña es de Oriol Villar, creador del concepto Mediterráneamente de Estrella Damm. Está dirigida por Nicolás Méndez, socio fundador de la productora CANADA y reconocido internacionalmente por sus trabajos con artistas como Rosalía, Travis Scott o Camila Cabello.