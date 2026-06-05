Nuevo récord para Iker Jiménez: 'Horizonte' firma la entrega más vista de la temporada tras la entrevista a Florentino Pérez

Horizonte sigue en máximos y se consolida como uno de los programas revelación de la temporada.

El formato de actualidad que lidera Iker Jiménez se apuntó un nuevo récord de audiencia.

Lo hizo gracias a la entrevista a Florentino Pérez, que visitó Horizonte justo 24 horas después de que su rival, Enrique Riquelme, fuera a El Hormiguero.

Horizonte registró una media de 1.027.000 espectadores. Es su entrega más vista de todo el curso y, por primera vez, rebasó la barrera del millón.

Además, anotó un 12,5% de cuota de pantalla, su segundo mejor resultado en prime time, tan solo superado por el 12,8% que obtuvo la semana pasada.

#Horizonte se despide de otra gran semana alcanzando su MEJOR DATO DE ESPECTADORES del 2026 con un 12.5% y 1.027.000



🔝 Suma 3.252.000 espectadores únicos



🔝 En el access lo borda también con un 9.8% y 1.198.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XGnPTHyzxc — Dos30' (@Dos30TV) June 5, 2026

Más allá de los datos de audiencia, Iker Jiménez puede presumir de haberse apuntado el tanto de haber tenido en plató al actual presidente del Real Madrid en la carreras por las elecciones a la presidencia.

Florentino, que aspira a revalidar mandato, anunció en directo los fichajes de los defensas de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

Desveló también que, si sale elegido, el martes hará una oferta de más de 150 millones de euros por un jugador "galáctico".

Se podría decir que Riquelme 'ganó' a Florentino en audiencia, porque el aspirante obtuvo un 16,1% en El Hormiguero. Además, este jueves, el programa de Motos se impuso a Horizonte en coincidencia (22:51-23:10) por cuatro puntos: 14,5% frente al 10,5%.

TVE arrasa con España

Eso sí, el dato del espacio de Cuatro es notable en una noche en la que TVE arrasó con el amistoso que enfrentó a España con Irak. El choque firmó un 24,3% y 2.830.000 espectadores en el access.

En este tramo, El Hormiguero mantuvo el tipo con un 11,9% con Raphael. Horizonte firmó un 9,8%, Supervivientes un 8,2% y El intermedio un 5,7%.

🇪🇸 El partido amistoso de preparación para el #MundialRTVE que emitió ayer @La1_tve fue LO + VISTO del día en TV con 2.830.000 espectadores



🇮🇶 El empate a 1 alcanzó un 24.3% de share y subió hasta los 7.3 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/clF0q8xNPL — Dos30' (@Dos30TV) June 5, 2026

A continuación, tras el partido, Supervivientes tuvo vía libre para liderar sin problemas como viene haciendo las últimas semanas. El reality ya ha encarado su recta final.

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez sigue dejando a todos sus rivales muy por detrás y este jueves marcó un 17,5%.

ENORME de nuevo #SVGala14 en la noche de @telecincoes con un 17.5% de cuota, 1.060.000 y 2.490.000 espectadores únicos



🏝️ +5.7 puntos que la 2ª cadena



🏝️ Mejor dato de los últimos 8 programas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/i1QXPrFPUq — Dos30' (@Dos30TV) June 5, 2026

La Revuelta, por su parte, se emitió tras el España-Irak. Y lo cierto es que el fútbol le vino bien y el programa de Broncano alcanzó un 12,2%. El exjugador del Real Madrid Roberto Carlos fue el invitado de la noche.

Por último, el resto de ofertas siguen con datos muy discretos. La serie de ¿A qué estás esperando? obtuvo un 6,7% en Antena 3 y Servicio secreto by Chicote no remonta en laSexta y firmó un 3,2%.