El éxito de Alonso Caparrós, 55 años, fuera de la televisión: un espectáculo con invitados VIP y "más de 6 horas de fiesta"

Alonso Caparrós ha encontrado el éxito definitivo lejos de los platós de la crónica social. Aunque actualmente compagina su labor como colaborador en Espejo Público (Antena 3), el icónico presentador está viviendo una segunda edad de oro profesional en el teatro y el ocio nocturno.

Lo hace al frente de Furor Furor. The Show, un ambicioso proyecto escénico del que es CEO y que ha colgado el cartel de "no hay billetes" en la capital, transformando la nostalgia televisiva en un fenómeno interactivo.

El espectáculo, que resucita el espíritu del mítico programa de televisión que el propio Caparrós hizo famoso a finales de los 90, se define como "un espectáculo musical con invitados VIP" y propone una experiencia de "más de 6 horas de fiesta".

Una propuesta interactiva en Madrid

La propuesta huye del teatro convencional: el público no solo mira, sino que forma parte activa del show dividiéndose en dos bandos rivales (el equipo morado y el equipo amarillo) en una gigantesca batalla de canciones, bailes y risas.

Con base de operaciones en la conocida sala LAB theCLUB, ubicada en la estación de Chamartín en Madrid, el show ofrece una liturgia festiva ininterrumpida que se extiende desde las 17:00 horas hasta las 23:00 horas.

La adrenalina se dispara en torno a las 19:00 horas, momento en el que el propio Alonso Caparrós salta al escenario para ejercer de maestro de ceremonias y juez implacable de los dos equipos enfrentados.

"Si viviste Furor… este plan te va a volar la cabeza. Es una locura", detalla el comunicador en sus redes sociales. De este modo, describe una producción que encadena los mayores hits de los años 80, 90, 2000 y temas actuales, aderezados con sesiones de DJs, un cuerpo de azafatos y pruebas de agilidad musical.

Álvaro Muñoz Escassi será uno de los invitados VIP del nuevo espectáculo 'Furor, Furor The Show', de Alonso Caparrós. @furorfurortheshow

Recta final de temporada con rostros VIP

Uno de los grandes ganchos del formato es la presencia de celebridades en la mesa de concurso.

Para las próximas citas, el espectáculo contará con invitados VIP "de vértigo" como la presentadora Luján Argüelles o el jinete Álvaro Muñoz Escassi, quienes se encargarán de liderar los equipos y "darlo todo" ante el micrófono.

La producción encara ya sus últimas dos fechas de la temporada en Madrid. La primera gran cita tendrá lugar este mismo sábado 30 de mayo, mientras que el cierre definitivo de este curso se celebrará por todo lo alto el próximo 20 de junio.

Las entradas y reservados para ambas fechas ya están disponibles a través de la web oficial del espectáculo (furorfurortheshow.com). Un site con información detallada de su iniciativa que pone en evidencia la reinvención empresarial de Caparrós como uno de los grandes hitos del ocio madrileño.