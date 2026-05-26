Ya es oficial: RTVE pone fecha de estreno al programa de Iñaki Gabilondo y lo convierte en su gran apuesta cultural para La 2

Iñaki Gabilondo en la presentación de 'La gran aventura de la lengua española'. RTVE

Con la televisión cada vez más enfocada en los grandes formatos de entretenimiento y actualidad inmediata, RTVE refuerza ahora su apuesta por la divulgación cultural con un proyecto ambicioso y de marcado sello histórico.

La cadena pública estrenará La gran aventura de la lengua española, una serie documental conducida por Iñaki Gabilondo que recorrerá la evolución del castellano desde sus orígenes hasta los desafíos lingüísticos del presente.

El espacio, presentado por el emblemático periodista, se emitirá en La 2 de Televisión Española a partir del 31 de mayo, todos los domingos desde las 20:30 horas.

El formato, dirigido por Pepe Azpiroz y producido por RTVE en colaboración con Tarabilla 97, contará además con el respaldo de la Real Academia Española, que participa activamente en el desarrollo del proyecto.

De hecho, Santiago Muñoz Machado ejerce como principal asesor histórico de una producción que pretende acercar la historia del español al gran público desde una narrativa televisiva accesible y visual.

El periodista Iñaki Gabilondo en un evento reciente.

A lo largo de ocho episodios, Gabilondo guiará al espectador por momentos decisivos de la lengua española: desde su nacimiento como derivación del latín en el norte de la Península Ibérica hasta su expansión durante la Reconquista y el posterior salto al continente americano tras la llegada de Cristóbal Colón.

El programa también analizará cómo el castellano se mezcló con las lenguas indígenas y terminó convirtiéndose en uno de los idiomas más hablados del planeta, con más de 600 millones de hablantes.

La producción combinará divulgación histórica y presencia de grandes nombres de la cultura y la literatura. Entre las voces expertas que participarán figuran Luis García Montero, Álex Grijelmo, Soledad Puértolas, Antonio Muñoz Molina o Lola Pons, entre otros especialistas vinculados a la historia de la lengua y la literatura.

Además, RTVE ha querido rodear el proyecto de reconocidas voces del audiovisual español. La actriz Juana Acosta pondrá voz a la narración en off, mientras que intérpretes como José Sacristán, Blanca Portillo, Carlos Hipólito o Adriana Ozores participarán en distintas lecturas dramatizadas.

Juana Acosta. Gtres

La serie no solo mirará al pasado. Uno de los grandes atractivos del formato será precisamente su conexión con el presente.

El último tramo del documental abordará fenómenos como el spanglish, el lenguaje juvenil, la influencia de la música urbana o el impacto de la inteligencia artificial sobre la comunicación y la literatura contemporánea.

Con esta producción, RTVE vuelve a reivindicar el papel de la televisión pública como espacio para la divulgación cultural de gran formato.

Y lo hace confiando en una de las voces más reconocibles del periodismo español, Iñaki Gabilondo, para narrar la historia de un idioma que ha terminado convirtiéndose en una de las mayores herramientas de influencia cultural de España en el mundo.