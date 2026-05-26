'120 Minutos' alcanza las 2.000 programas y se consolida como uno de los grandes referentes de las mañanas de Telemadrid

Las mañanas de la televisión tienen pocos formatos capaces de sobrevivir al paso del tiempo y a la velocidad de la actualidad, pero 120 Minutos ha conseguido hacerlo.

El programa informativo de Telemadrid celebra este martes, 26 de mayo, una cifra muy significativa: alcanza las 2.000 emisiones desde su estreno en 2018, consolidándose como uno de los espacios más reconocibles de la franja matinal.

Con María Rey al frente desde hace siete temporadas, el formato se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de la cadena autonómica gracias a una fórmula basada en el directo, la inmediatez y el análisis político.

En un panorama televisivo cada vez más competitivo, el programa ha logrado mantener una identidad propia y conectar con una audiencia que busca información constante desde primera hora de la mañana.

María Rey en '120 minutos' de Telemadrid. Telemadrid

Durante estos años, el plató de 120 Minutos ha sido escenario de algunas de las noticias más impactantes de la historia reciente. La pandemia del coronavirus marcó un punto de inflexión para el espacio, que se volcó durante meses en una cobertura prácticamente continua para informar sobre la evolución sanitaria y política del país.

También acontecimientos como Filomena, la erupción del volcán de La Palma, la DANA de Valencia o el incendio del barrio de Campanar han ocupado horas de emisión especial.

La actualidad institucional también ha tenido un peso fundamental en la escaleta del programa.

El fallecimiento del Papa Francisco, la llegada de León XIV al Vaticano, la muerte de Isabel II, la jura de la Constitución de la princesa Leonor o la exhumación de Francisco Franco son algunos de los momentos que el equipo ha seguido en directo desde el plató y sobre el terreno.

Pero si algo ha caracterizado al formato en estos siete años ha sido su capacidad para reaccionar rápidamente a cualquier noticia de última hora.

Sucesos como el rescate de Julen, las explosiones de las calles Toledo y Hileras o los grandes incendios del verano de 2025 marcaron jornadas de máxima tensión televisiva, en las que el directo volvió a convertirse en el gran protagonista.

Con motivo de este aniversario, María Rey ha querido poner en valor el trabajo realizado por todo el equipo del programa.

María Rey en '120 minutos' de Telemadrid. Telemadrid

La periodista asegura que estas 2.000 programas reflejan "años intensos y apasionantes" para la actualidad política y social española. Además, destaca el reto que supone informar cada mañana en un contexto marcado por la polarización y el exceso de ruido mediático.

La presentadora defiende que el objetivo del espacio sigue siendo explicar la actualidad con rigor y contexto, apostando por el análisis y el debate sin perder la serenidad.

Una línea editorial que ha permitido al formato consolidarse dentro de la oferta televisiva matinal y cerrar 2025 con una media del 9,5% de cuota de pantalla.

A lo largo de sus siete temporadas, 120 Minutos también ha reforzado su perfil como espacio de entrevistas y análisis.

Por el plató han pasado algunos de los nombres más destacados de la política española, además de expertos y analistas que han convertido el programa en un lugar habitual para el debate de la actualidad.

Con 2.000 emisiones ya en su historial, el espacio afronta una nueva etapa confirmando que sigue siendo una de las referencias informativas de las mañanas televisivas y uno de los formatos más estables de Telemadrid.