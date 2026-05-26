Jesús Vázquez: "Pagué más de 2 millones a Hacienda, ya no tengo deudas. Quiero gastar el dinero antes de ser mayor"

Durante décadas, Jesús Vázquez ha sido uno de los rostros más queridos y reconocibles de la televisión española. Programas como Operación Triunfo, Allá Tú o La Voz consolidaron una carrera marcada por el éxito y la popularidad.

Sin embargo, detrás de las cámaras, el presentador atravesó una de las etapas más complicadas de su vida a raíz de su conflicto con Hacienda, un proceso que terminó costándole cerca de 2,8 millones de euros y años de desgaste emocional.

El origen del problema se remonta al periodo comprendido entre 2006 y 2011, cuando Jesús Vázquez, como muchos artistas y comunicadores de la época, facturaba sus trabajos a través de una sociedad limitada llamada Bopreci S.L.

El sistema permitía tributar mediante el impuesto de sociedades, más reducido que el IRPF. Sin embargo, la Agencia Tributaria cambió su criterio y consideró que este tipo de empresas funcionaban como “sociedades pantalla”, al entender que no contaban con una estructura empresarial real.

Tras años de litigio, la Justicia terminó dando la razón a Hacienda. La Audiencia Nacional confirmó en 2019 la sanción económica que obligó al presentador a pagar una cifra millonaria entre cuotas pendientes, intereses y sanciones.

Un golpe financiero que, según él mismo ha reconocido en varias entrevistas, lo dejó "a cero".

Pero el verdadero impacto fue mucho más allá de lo económico. El comunicador confesó sentirse señalado públicamente como un delincuente, a pesar de defender siempre que actuó siguiendo las recomendaciones de sus asesores fiscales.

La situación le obligó a vender propiedades y vaciar los ahorros acumulados durante años de trabajo en televisión.

"Me quedé a cero, pero me quedé libre", llegó a afirmar sobre aquel momento. Para Jesús Vázquez, pagar la deuda no solo supuso cumplir con una obligación legal, sino recuperar tranquilidad y limpiar su nombre después de años de exposición mediática.

Ahora, completamente libre de cargas con el fisco, el presentador asegura vivir el dinero de una forma radicalmente distinta.

Casado desde 2005 con Roberto Cortés, y sin hijos, el gallego tiene claro que su prioridad ya no es acumular patrimonio. "No quiero ser el más rico del cementerio", ha explicado en más de una ocasión.

Su filosofía actual pasa por disfrutar del presente, viajar, invertir en bienestar y compartir experiencias con los suyos. También ha dejado claro que el patrimonio que quede en el futuro tendrá un destino solidario.

Como embajador de ACNUR, Jesús Vázquez ha manifestado su intención de destinar parte de su herencia a causas benéficas vinculadas a los refugiados.

Lejos de esconder aquel episodio, el presentador ha optado por hablar con transparencia sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Una sinceridad que ha contribuido a que gran parte del público empatice con su historia y la diferencie de otros casos mediáticos relacionados con evasión fiscal.