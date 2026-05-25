Paco León: "Cuando me fui de Antena 3, me contraofertaron. Me querían en 'Aquí no hay quien viva', pero nada concreto"

En el siempre frenético universo de la televisión, donde los focos no descansan y las entrevistas se encadenan entre flashes y alfombras rojas, los Premios Platino 2026 volvieron a convertirse en uno de esos grandes puntos de encuentro entre Europa y Latinoamérica.

En ese ir y venir constante de cámaras y saludos, Paco León fue una de las presencias más buscadas. El actor sevillano atendió a EL ESPAÑOL en una charla relajada en la que combinó anécdotas de su carrera, humor y alguna que otra reflexión sobre su paso por la pequeña pantalla.

A sus 51 años, León se quiso detener en la imagen que proyecta públicamente, especialmente tras sus recientes apariciones en revistas como Men’s Health.

Paco León en los Premios Platino 2026. Gtres

Con naturalidad, lo resumía así: "Porque lo ponen ellos. Yo voy allí después de entrenar, te haces la foto… te ves 'cuerpín' y hacen la noticia. No me voy a quejar, estoy muy bien. Tengo más años que un bosque y estoy bastante bien".

Pero el momento más esperado de la conversación llegó al mirar atrás, a los años en los que su carrera despegaba en la pequeña pantalla.

Preguntado por una anécdota poco conocida, León confirmó que llegó a estar en el radar de Antena 3 durante la etapa dorada de Aquí no hay quien viva, cuando la ficción era todo un fenómeno de audiencia.

Antes de conocer las palabras de Paco, el contexto es imprescindible. El pasado mes de abril, el actor Fernando Tejero visitó el programa de Jordi Évole y dio unas declaraciones que dejaron a todos sin palabras.

Al parecer, Telecinco quiso contratarlo para hacer el famoso personaje de Luisma en la serie Aída. "El personaje de Aída de Paco León, y esto es la primera vez que lo digo, era para mí. El Luisma era para mí. No quise hacerlo porque no me quería enemistar con una cadena. Antena 3 en este caso", contó en Lo de Évole.

Sin embargo, un cruce de declaraciones de ambos ha destapado que no solo fue el personaje de Paco León el afectado y es que Antena 3 también tanteó al sevillano para participar en la famosa serie de José Luis Moreno.

"A mí no me propusieron ningún papel en especial. Los de Antena 3, cuando yo me fui de Homo Zapping a Aída, me contraofertaron con decir: 'Oye, pues te podemos conseguir meterte en Aquí no hay quien viva'", ha explicado León a EL ESPAÑOL, situando aquel momento en el contexto de la televisión de aquella época.

Y añade: "Estaban haciendo alarde de cosas que tenían para ofrecerme, pero nada concreto".

Paco León en los Premios Platino 2026. Gtres

Finalmente, su camino terminó consolidándose en Aída, donde el personaje del Luisma se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la ficción nacional.

Pero, en esa misma conversación apareció también el nombre de Fernando Tejero, recordando esos cruces de casting y posibles intercambios de papeles que marcaron una época en la ficción española, cuando un sí o un no podía haberlo cambiado todo en cuestión de semanas.

Sobre ese giro casi de guion, el actor reflexionaba: "Fíjate cómo puede cambiar una decisión la vida de otra persona", reflexiona, dejando claro que no sabía nada hasta que el actor que encarnó a Emilio Delgado lo contó.

Y añadía con esa mirada muy de industria televisiva: "Hay muchos casos de gente que estuvo a punto, que estaba opcionado, gente que dijo que no a una cosa y después fueron grandes éxitos".

Sin duda, una idea que resume bien ese juego de oportunidades y decisiones que marcan tantas carreras en la televisión.

Rosalía y el debate en Sevilla

La conversación también se desplazó hacia la actualidad cultural y el reciente revuelo en torno a Rosalía, especialmente por la polémica sobre la celebración de un evento en el entorno del Guadalquivir.

Desde su visión sevillana, León fue claro en su análisis: "Yo lo que sé es que todo eso se paga. Netflix paga al Ayuntamiento por la policía, por las vallas… todo eso lo pagan. Es dinero para la ciudad".

Aunque también mostró comprensión hacia las críticas ciudadanas por el cierre de espacios públicos: "La verdad es que sí, que ya que lo hacen en el río, pues que lo vea todo el mundo. Pero seguro que hay alguna razón".

Nuevos proyectos en marcha

En el plano profesional, Paco León atraviesa un momento de intensa actividad creativa. El actor confirmó que acaba de terminar el rodaje de La Roja, la nueva película de Marcel Barrena, y que ya trabaja en su próximo proyecto como creador: "Acabo de terminar La Roja de Marcel Barrena de rodar, y estoy escribiendo lo próximo".

León explicó que no trabaja en solitario: "Estoy escribiendo con Fernando Pérez", ha comentado. Además, ha contado que tarda unos cuatro o cinco meses en escribir sus películas.

Sin cerrar la puerta a un estreno en 2027, el actor dejó caer con su habitual prudencia: "A lo mejor, sí, puede ser".

Entre premios, rodajes y escritura, Paco León sigue moviéndose con la misma mezcla de ironía, talento y desparpajo que le ha convertido en una de las figuras más singulares del audiovisual español.