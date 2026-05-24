El éxito de Rafa Mora, 35 años, fuera de la televisión: "Cobro 6.000 euros en alquileres de pisos pequeños y baratos que me han costado 40.000"

La vida actual de Rafa Mora nada tiene que ver con su periodo de fama en televisión, en el que fue un rostro habitual en programas de éxito de Telecinco.

A día de hoy, el ex colaborador de espacios como Sálvame o Mujeres y Hombres y Viceversa se gana la vida como Policía Local en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Un trabajo con el que cumplió el sueño de su vida: ser un agente del orden en el ámbito municipal.

Pero su labor no se limita a regular el tráfico urbano, vigilar espacios públicos o velar por la seguridad ciudadana. En sus ratos libres, el valenciano desarrolla una lucrativa carrera como inversor inmobiliario. Y no se lo toma, en absoluto, a la ligera.

72.000 euros al año en alquileres

Al hablar de su sorprendente faceta financiera asegura que, en su caso, ser propietario de una casa es lo más parecido a tener una vaca. Así lo ha explicado en una reciente charla en el pódcast Inversión en vivienda de Pascual Ariño.

"Una casa es una vaca lechera", ha detallado. Y es que él no compra viviendas con el fin de venderlas, sino con el fin de 'sacarle la leche'. Su fórmula es relativamente sencilla. Se trata de comprar barato para obtener la máxima rentabilidad.

No le importa cobrar alquileres bajos, inferiores a 1.000 euros. Su objetivo es ir aumentando progresivamente su patrimonio. Así, poco a poco se va haciendo con una cartera de pisos cuyos alquileres, en suma, le aportan beneficios fijos.

¿El resultado? Rendimiento garantizado y estable sin asumir demasiados riesgos. A día de hoy, se embolsa una nada desdeñable cifra gracias a esta actividad como arrendador: unos 72.000 euros al año.

"Compramos el primer piso por 80.000 euros y lo tenemos alquilado por 900. Luego tenemos otro que compramos por 82.000 euros y está alquilado por unos 800. El resto han sido pisos pequeños y baratos que hemos comprado desde 36.000 euros, que ese, por ejemplo, lo tenemos alquilado por 620", ha revelado Rafa Mora en el citado pódcast.

"Y luego la media de lo que me han costado mis pisos está entre los 40.000 y los 55.000 euros", añade.

"No soy avaricioso, no busco el dinero"

Su método resulta de lo más eficaz. Más aún en los tiempos que corren, en los que la oferta de alquiler es escasa y muchos jóvenes ansían tarifas asequibles al monto de sus ingresos.

Lo que pagó inicialmente por cada uno de sus pisos eran cantidades pequeñas y, a la vez, grandes inversiones. Porque el precio de cada uno de ellos se ha disparado en los últimos años.

"El que me costó 80.000 euros ahora mismo está en 160.000. Los que me costaron 40.000 euros están en 75.000. Y espero que esto siga subiendo. Ahora estamos en unos 6.000 euros mensuales en alquileres", ha explicado en el pódcast.

El imparable aumento del valor de los pisos que posee hacen que no se plantee ofertarlas nuevamente en el mercado inmobiliario: "Yo quiero una casa solo para alquilarla. Como si fuera una vaca lechera. Es que yo no la quiero para vender. Igual que ahora mismo, las que compré por 40 valen 70 y no las vendo las de 80 valen 160".

"También estoy palmando pasta, porque podría venderlas y ganar pasta. No soy avaricioso, no solo busco el dinero. Quiero estar tranquilo. Nada más importante en esta vida que la tranquilidad", zanja.