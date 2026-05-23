Manuel Carrasco: "Tengo mis fantasmas y a veces no me dejan vivir bien. Tengo muchas inseguridades y complejos"

Lo ha dicho en infinidad de ocasiones. Es un hombre inseguro. Lleno de dudas. Y de miedos. En su entrevista con Aimar Bretos, en La noche de Aimar, ha vuelto a recordarlo.

"Es una emoción que se escapa", comienza diciendo, nada más comenzar su entrevista en el programa de laSexta, que arranca entonando su sencillo Cambiar a la guitarra. Es lo que siente al cantar. "La música es el agua del pozo de lo que has bebido", confiesa. Es el medio en el que mejor se expresa.

Manuel Carrasco no teme compartir su vulnerabilidad ante las cámaras. "Yo estoy en continuo cambio. Es un diálogo que tengo continuamente conmigo mismo, el cambiar para mejor. Creo que en la vida es importante ese melón tenerlo abierto. A mí me da mucha cosa cuando veo a la gente tan segura". Y reitera: "Yo estoy en continuo cambio".

Las "inseguridades", "una constante en mi vida"

"Me gusta absorber. Soy como una esponja", añade en su encuentro en Atresmedia. El de Isla Cristina reconoce que vive en permanente aprendizaje, sin llegar a sentirse del todo confiado.

"Pero, ¿qué inseguridades tienes tú?, si eres de los artistas españoles que más estadios llenas", reacciona Aimar Bretos al escuchar al cantautor. Este le responde con total sinceridad: "Pues las tengo todas, te diría. Ha sido una constante en mi vida".

"Creo que hay cosas de esa infancia que me sirvieron, como el trabajo y el esfuerzo, pero también me vienen ciertas inseguridades y ciertos complejos que todavía siguen en menor medida", reflexiona. "Pero eso me ayuda a la hora de estar despierto a la hora de aprender".

Cuando el periodista le pregunta por la "bestia" que hay en su interior, si alguna vez siente la necesidad de controlarla", admite que "sí, hay que domesticarla".

"La gente cuando me ve normalmente es verdad que soy un tío alegre, pero tengo mis fantasmas por dentro y esos fantasmas, a veces, no me dejan vivir bien", añade.

Incluso detalla que "son fantasmas no externos". Se trata de aspectos de su personalidad, que tienen que ver con su "sensibilidad y forma de ser".

Manuel Carrasco, en su entrevista con Aimar Bretos. laSexta

"La fama es un monstruo"

Cuando el presentador de La Noche de Aimar le pregunta cómo gestiona la fama, el andaluz expone que esta "es un monstruo que está ahí". Y asegura: "La fama, como no te pille preparado, te puede confundir bastante. La fama no es otra cosa que lo de fuera se come a lo de dentro".

La parte más negativa de que todo el mundo sepa quién eres, dice, es que "ya no sabes quién eres, si eres el que dicen, las diferentes opiniones".

Según Carrasco, en ocasiones se da el caso de que la imagen que uno tiene de sí mismo se desdibuja por completo: "Llega un momento en el que puede pasar que no te reconozcas".

Precisamente por eso, porque es consciente de que conviene hacer un parón y reconectar consigo mismo, el cantante adelanta que piensa tomarse un descanso al terminar su gira.

Próximamente tiene previsto ofrecer cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla -los días 13, 14, 19 y 20 de junio-. Recitales a los que se suma ahora una nueva cita en Madrid. Será el 27 de junio, dentro del Iberdrola Music Festival, cuando se reencuentre con su público en la capital.

"Voy a parar un poco"

"Cuando termine esta gira voy a parar un poco, creo que el nivel de autoexigencia está siendo bastante grande. Voy a parar un poco, estoy haciendo giras, discos... todo a la vez, y voy a parar", comunica.

"Ahora que me lo puedo permitir, lo voy a hacer, porque creo que hay un montón de cosas que me pierdo. Cuando hay algo que no está del todo bien en uno personalmente y yo, a veces, eso lo siento, voy con la lengua fuera", zanja. Después de su merecido receso, no volverá a tocar en nuestro país hasta el año 2028.