Mamen Mendizábal: "La imputación de Zapatero nos ha sorprendido a todos. El sí tiene una buena entrevista"

Mamen Mendizábal regresa este domingo a laSexta con la cuarta temporada de Anatomía de... El programa arranca poniendo el foco en Jesús Gil, un "tipo muy populista, saltón y muy insultón", y en cómo se activaron todos los mecanismos del estado cuando se convirtió en una "amenaza".

En las siguientes entregas, el espacio de Producciones del Barrio, la compañía de Jordi Évole, abordará el fenómeno de Homo Zapping, los problemas de Lola Flores con Hacienda, los Goya del No a la guerra o el secuestro de Papuchi. "Es un true crime de libro", dice a EL ESPAÑOL.

Más cauta se muestra Mamen a la hora de pronunciarse sobre Zapatero tras ser imputado. "A todos nos ha sorprendido", dice, explicando que las horas posteriores a un escándalo son "muy confusas". "Él sí tiene una buena entrevista", confiesa.

Mamen Mendizábal cuenta los años en laSexta como los mismos que acaba de cumplir la cadena. O sea, 20. "Me ha aportado crecimiento y proyecto", dice del canal que la ha visto crecer en diferentes proyectos, entre ellos la tarde con Más vale tarde.

¿Está pensando en volver? Mamen lo niega categóricamente. "¿Tú te crees que yo me he ido de la tarde para volver? No, no. Estaría muy feo que Cristina me sustituyera a mí y yo volviera a sustituirla", dice la periodista, que admite haber sido tentada por RTVE.

"Alguna llamada se ha producido, pero no ha cuajado. Estoy muy a gusto en Atresmedia", reconoce.

Nueva temporada de Anatomía de... ¿Qué va a aportar nuevo sobre Jesús Gil que no se haya contado ya?

Es un programa que intenta ser lo más justo con la verdad y no idealizar a Jesús Gil. Nosotros ponemos el foco en un hecho concreto, en cómo supuso una amenaza para la seguridad del Estado cuando intentó conquistar Ceuta y Melilla.

Había una querella en la Fiscalía Anticorrupción que estaba durmiendo en un cajón que, de repente, cuando Gil se convierte en una amenaza, sí que resulta útil y todos los mecanismos del Estado se ponen en marcha para hacer frente a Jesús.

Gil era un tipo muy populista, muy saltón y muy insultón, que mezclaba el fútbol, sus negocios, la política, y todo para su propio beneficio. Pero en el momento en el que la seguridad nacional está en riesgo, los partidos políticos dejan de tolerarle. De hecho, Jesús recibió hasta en dos ocasiones un indulto.

Mamen Mendizábal en el programa de 'Anatomía de...' sobre Jesús Gil.

¿Qué pregunta le harías si siguiese viviendo?

Que si tiene la misma falta de respeto con las mujeres en su casa, en la intimidad, que la que vemos siempre en público.

Imagínate ahora a cualquier alcalde del mundo haciendo un programa de televisión en un jacuzzi en su casa con mujeres en bikini. Eso hacía parecer que el personaje era más gracioso que peligroso. A Jesús Gil se le rieron las gracias como a Donald Trump.

Ambos personajes tienen un componente de icono pop.

También. Hay un momento en el que la gracia se acaba. Y a Trump también se le ha acabado. Su verdadera realidad se ha manifestado, pero es verdad que hace falta tiempo para que los populistas se revelen.

"A Jesús Gil se le rieron las gracias como a Donald Trump"

Trataréis el No a la guerra. ¿Qué recuerdas de aquella gala de los Goya en la que los actores salieron con las famosas pegatinas?

Hubo un ejercicio de criminalización al cine español por esa gala y, en concreto, a Alberto San Juan y a Guillermo Toledo. Se les hizo culpables de todos los males del cine español, fueron cancelados y perseguidos.

Y te sorprenderá saber que ni uno ni otro tuvieron que ver con todo lo que pasó en la gala, que fue muy antibelicista y que formó parte de un movimiento bastante espontáneo.

El programa indagará el secuestro de Papuchi. ¿Te sorprendió las acusaciones que se hicieron sobre Julio Iglesias?

Nosotros estábamos trabajando el tema antes de que saliera todo lo de Julio Iglesias e, incluso, nos planteamos si parar o no. El programa recorre quién era Julio Iglesias, por supuesto, porque para que ETA secuestre a su padre, hay que entender quién era él en la época.

El secuestro es un true crime de libro y todo ese entorno de la época, que eran los años de plomo de ETA. Y ese secuestro de Papuchi, que ya era un personaje popular, era la última bala de esa facción militar de ETA.

No nos metemos en lo que ha pasado en la actualidad con Julio Iglesias. La justicia española no tenía competencias y veremos en qué queda todo el caso.

Mamen Mendizábal.

¿Qué te ha parecido la imputación de Zapatero? ¿Te ha sorprendido?

Nos ha sorprendido a todos, ¿no? Aquí faltan muchos detalles por conocer todavía. Creo que tenemos que saber algo más antes de pronunciarnos.

Esta entrevista se produce horas después de su imputación y creo que hay mucha gente en estado de shock, de negación y a la vez de exageración.

Las horas siguientes de cualquier escándalo siempre son muy confusas, por lo tanto yo prefiero esperar a que las cosas se asienten un poco.

Él sí que tiene una buena entrevista.

Desde luego que la tiene, pero no creo que sus abogados se lo aconsejen en este momento.

"¿Tú te crees que yo me he ido de la tarde para volver? No, no. Estaría muy feo que Cristina me sustituyera a mí y yo volviera a sustituirla"

Mamen, llevas en laSexta 20 años, los mismos que la cadena. ¿Qué es lo que te sigue aportando la cadena para seguir en ella?

A mí laSexta me ha aportado crecimiento y proyecto. Proyecto porque desde el principio la vocación periodística de la cadena ha hecho que yo tuviera un sitio privilegiado, con los informativos de la noche y luego con Más vale tarde.

En paralelo he podido desarrollar otros formatos en el prime time como Scoop o Palo y astilla. La época de Más vale tarde fueron 10 años y supuso un crecimiento brutal.

Cuando eso se acabó, se me dio la oportunidad de seguir aprendiendo haciendo un formato documental. No he parado de hacer cosas diferentes y de crecer profesionalmente.

¿Se te pasa por la cabeza volver a la tarde ahora que Cristina Pardo se marcha a Antena 3?

¿Tú te crees que yo me he ido de la tarde para volver? No, no. Estaría muy feo que Cristina me sustituyera a mí y yo volviera a sustituirla. Ni se plantea.

Mamen Mendizábal el día de su despedida de 'Más vale tarde'.

¿No te pica el gusanillo de volver a la actualidad con un formato diario?

En absoluto (risas).

¿En los meses en los que el programa no está en antena qué hace Mamen Mendizábal?

Trabajar en el programa, porque yo no solamente presento. Lo dirijo y estoy en todos los procesos. Este formato lo arrancamos a finales de agosto, con toda la preproducción y lo terminamos en julio. Llevan mucho trabajo estas entregas, sobre todo el archivo y la gestión de los invitados. Hemos hecho cerca de 80 entrevistas para los ocho capítulos.

"Alguna llamada de RTVE se ha producido, pero no ha cuajado. Estoy muy a gusto en Atresmedia"

En su día presentaste 59 segundos en RTVE. ¿Te han intentado fichar en algún momento, ahora que están reuniendo a multitud de rostros?

Siempre hay movimientos y alguna llamada se ha producido, pero no ha cuajado. Estoy muy a gusto en Atresmedia.

¿Qué te parecen los fichajes de Marc Giró y Aimar Bretos por laSexta?

Me encantan. Yo soy equipo y me encanta que laSexta sume a gente que tenga que aportar. A Marc le adoro, me muero con él. Me encanta su tono sarcástico e irreverente. Y de Aimar me encanta cómo hace las entrevistas. Por lo tanto, bienvenidos a laSexta.