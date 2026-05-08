Loles León: "Pagué una deuda con Hacienda de más de 250.000 euros y me quedé con solo 2.000 en el banco"

La trayectoria de Loles León es la de una superviviente nata.

Después de décadas de éxito en el cine y la televisión, con películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Hable con ella, y series como Aquí no hay quien viva, se topó con un revés financiero que pudo haber supuesto su fin.

Así lo desveló en su reciente y sonada visita a La Revuelta, adonde acudió para promocionar Zero Dramas, el programa que presenta en La 2 y en el que aborda diferentes temas, con la participación de una sexóloga.

La actriz dejó una de las confesiones más crudas y honestas que se recuerdan en el formato de David Broncano.

Cuando el showman le preguntó por cuánto dinero tenía en el banco, Loles León sorprendió al hablar sin ningún tipo de cortapisa por el delicado momento económico que vivió hace cuatro años.

"Yo con 72 años, en el 2022, me quedé con 2.000 euros en la cuenta", reveló. Lo cierto es que la veterana intérprete tuvo que hacer frente a una deuda con Hacienda que, entre intereses y multas, ascendía a más de 250.000 euros.

Loles contó que, durante años, facturó a través de una "sociedad limitada y transparente", pero que, de repente, "cambian el criterio, no la ponen transparente y te piden todo lo que habías desgravado años atrás".

Adiós a su apartamento en Ibiza

El conflicto con la Agencia Tributaria se remonta a las declaraciones de la Renta de 2008, 2009 y 2010, cuando Hacienda consideró que los ingresos facturados a través de su sociedad Loleon S.L., de la que poseía el 98%, debían haberse declarado como persona física.

Finalmente, la justicia dio la razón a la Administración haciendo que Loles León tuviera que afrontar una regularización de 188.000 euros y una multa de 65.000 euros.

El golpe no solo afectó a su liquidez. Para hacer frente a ese pago, Loles se vio obligada a deshacerse de su patrimonio más querido: su apartamento en Ibiza, una propiedad que representaba 30 años de ahorros y esfuerzo.

"Me embargaron la cuenta y todo lo que entraba se lo llevaban", confesó, señalando directamente al exministro Cristóbal Montoro como responsable de su agujero económico.

No obstante, Loles León demostró una excelente capacidad de recuperación. A sus 75 años, una edad en la que cualquiera ya disfruta de la jubilación, la actriz continúa encadenando proyectos.

De hecho, cuando tenía 72, llegó a compaginar hasta cinco proyectos a la vez: el rodaje de Padre no hay más que uno (es la abuela más famosa de España), las grabaciones de La que se avecina, su participación en Tu cara me suena y su espectáculo Una noche con ella.