Las termas romanas mejor conservadas de Galicia: aguas a 46 ºC, escenario de una serie de Netflix y baño libre y gratuito

Sumergirse en agua caliente y sentir el calor de los vapores en plena naturaleza es una de las mejores experiencias que uno se puede regalar para relajarse y desconectar de la rutina en unos días de vacaciones.

Son muchos los rincones que hay en España para disfrutar de los beneficios que tienen las aguas termales. No solo para la salud, pues también se usan para prevenir y curar algunas enfermedades de la piel.

Pues bien, en el sur de la provincia de Ourense, muy cerca de la frontera con Portugal, se hallan las termas romanas mejor conservadas de toda la comunidad.

Hablamos de las Termas de Bande. Integradas en el antiguo asentamiento romano de Aquis Querquennis, declarado Bien de Interés Cultural en 2018, siguen siendo uno de los lugares de Galicia que sigue enamorando a todo aquel que lo visita.

Estas piscinas naturales se sitúan en el municipio de Bande, concretamente en Porto Quintela, a orillas del río Limia, en el embalse de las Conchas.

No se trata solo de un conjunto de pozas con agua caliente. Se podría decir que el paisaje es efímero, pues este se transforma según el nivel de la presa.

Cuando el agua baja, el valle exhala historia, dejando al descubierto los restos de un campamento militar y una posada romana que servía de descanso en la Vía Nova, la calzada que unía Braga con Astorga.

Termas Romanas de Bande. iStock

Zambullirse en estas aguas, que brotan a una temperatura de entre 38 y 46 ºC, es casi una experiencia espiritual. Tienen un caudal constante de 14 litros por segundo, de ahí que estas 'bañeras' siempre estén llenas.

Lo mejor de todo es que desconectar en este spa a cielo abierto es completamente gratuito. Además, el acceso es libre, lo que quiere decir que uno puede bañarse a cualquier hora.

El escenario parece sacado de una leyenda, pues el vapor de agua se mezcla con la bruma gallega. Y todo esto se produce en un paisaje espectacular, pues estas bañeras de piedra están casi escondidas entre las montañas.

Arón Piper en una escena en 'El desorden que dejas'.

Estos tintes de misterio y naturaleza hicieron que las termas romanas de Bande fueran escenario de una de las series españolas de Netflix más vistas de los últimos años: El desorden que dejas.

La ficción de Carlos Montero (Élite) grabó en este entorno las escenas en las que Iago (Arón Piper) y su amigo Roi (Roque Ruiz) se hacen fotografías. Además, Tamar Novas e Inma Cuesta se bañaron aquí para una campaña promocional.

Qué hacer en Bande

Como decimos, estas termas romanas se hallan en el término municipal de Bande. Se trata de un pequeño pueblo de 1.500 habitantes, donde la vida transcurre a un ritmo pausado y donde la hospitalidad es la norma.

Además de su tesoro termal, sus vecinos alardean de la iglesia de Santa Comba. Este templo visigodo del siglo XII, es una de las joyas prerrománicas más importantes de España.

Iglesia de Santa Comba de Bande. Turismo de Ourense

Su planta de cruz griega y su excelente estado de conservación la convierten en una parada obligatoria para comprender la transición entre el mundo romano y el medieval.

La zona es conocida por su rica gastronomía. Como es lógico, los platos estrella son el pulpo á feira y la carne ao caldeiro, un guiso de ternera cocida con patatas, aceite de oliva y pimentón.