El escondite gallego de Luis Zahera: paraíso en las Rías Bajas de 11 km de arena fina, aguas cristalinas y un Parque Natural

Luis Zahera y el Parque Natural de Carreirón, en Illa de Arousa, en un montaje de elaboración propia.

Cuando su apretada agenda se lo permite, Luis Zahera siempre vuelve a su tierra, Galicia. Allí es donde hace un alto en el camino y recarga pilas para su próximo trabajo.

"La verdad es que tengo que aprender a decir que no, pero a mi generación nos enseñaron a trabajar de un modo en el que descansar no es una opción. Te decían que ibas a acabar debajo de un puente", dijo en El Hormiguero.

Es en la Isla de Arousa (A Illa de Arousa en gallego) donde el protagonista de series como Entrevías, Vivir sin permiso o Animal desconecta desde bien pequeño: "De 58 años que tengo, 50 he veraneado en la Isla de Arousa", afirmó en una ocasión.

Este enclave ubicado en las Rías Bajas combina playa, naturaleza virgen, gastronomía marinera y un ritmo de vida pausado. En resumen, cuenta con todos los ingredientes para la desconexión total.

En pleno corazón de la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra, se trata de un pequeño paraíso insular de casi 26 kilómetros de litoral. Su pueblo, de aire marinero, tiene aproximadamente 5.000 habitantes, y se ha convertido en todo un referente de la zona.

La isla está unida con la península por un puente de 1.980 metros. La infraestructura fue todo un hito de la ingeniería al ser el primero de su longitud construido sin juntas de dilatación.

Isla de Arousa cuenta con 11 kilómetros de playas de arena fina y aguas claras y cristalinas. Entre las más conocidas están Área da Secada, O Vao, Xastelras o Sualaxe, todas ellas con un ambiente familiar, alejado del bullicio masificado de otros destinos.

Vista panorámica de la Playa Area da Secada, en Isla de Arousa. iStock

Calas como As Férreras o Moura, accesibles caminando por senderos de pinares, ofrecen una experiencia mucho más íntima, para disfrutar de un chapuzón casi en soledad.

Además, en la cara sur de la Isla de Arousa se encuentra el Parque Natural de Carreirón, uno de los espacios naturales más ricos de toda la zona. Está considerada como zona internacional de especial protección de aves para la Comunidad Europea.

El ecosistema de Carreirón, que se extiende por 1,5 kilómetros cuadrados, incluye desde grandes superficies arbóreas como pinares y matorrales, dunas, marismas, lagunas y roquedos; e incluso arenales paradisíacos y paisajes submarinos.

Dentro del municipio de Illa de Arousa destaca el Puerto do Xufre. Es aquí donde se concentra la vida local. Se trata de un puerto marinero donde se cruzan pescadores, barcos de recreo y turistas que se detienen a tomar un café, una tapa o un marisco en alguno de los bares que bordean el malecón.

Isla de Arousa, en Galicia. iStock

El entorno invita a practicar actividades acuáticas como kayak, paddle surf o piragüismo, con rutas que permiten ver la ría desde otra perspectiva, incluso variantes marítimas del Camino de Santiago.

Por todo esto, no es de extrañar que Luis Zahera piense en la Isla de Arousa no solamente en el lugar donde veranea desde que era crío, sino en su jubilación.