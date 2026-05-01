Borja Sémper: "Estoy libre de cáncer, pero descendí a los infiernos y transité por un túnel muy oscuro de sufrimiento"

Fue el pasado 14 de julio de 2025 cuando Borja Sémper anunció públicamente que tenía cáncer.

En una rueda de prensa en la sede del PP, el político explicó que durante un chequeo rutinario le habían detectado un tumor y que tenía que retirarse por un tiempo para centrarse en su recuperación.

Pues bien, 10 meses después, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura ha retomado su agenda. Y lo ha hecho divirtiéndose en El hormiguero de Pablo Motos este pasado jueves, 30 de mayo.

Muy emocionado, Sémper dio la mejor noticia nada más entrar al plató. "En estos momentos estoy libre de cáncer", dijo. "Han sido 10 meses muy duros. Me diagnosticaron un cáncer de páncreas".

El político explicó que el cáncer es una enfermedad que había golpeado de lleno a la familia de su pareja, la actriz Bárbara Goenaga. Por eso, fue ella la que le insistió en hacerse una revisión. "Mis suegros fallecieron ambos de cáncer y mi mujer está muy concienciada con el tema".

Borja Sémper y su mujer, la actriz Bárbara Goenaga en un evento.

"Desde que volví a política, volví a fumar de nuevo y ella me pidió que me hiciera chequeos que no me estaba haciendo. Ella se empeñó y yo no tenía ningún síntoma, pero para que me dejara en paz me hice el chequeo y allí se descubrió", contó.

"Descendí a los infiernos y transité por un túnel muy oscuro de sufrimiento", reconoció Sémper, explicando que, afortunadamente, "el estadio en el que estaba el tumor era operable". Y es que, como por todos es sabido, el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos.

A Borja le costó asumir la enfermedad: "Tenía la sensación de que no hablaban de mí, lo sentía ajeno. Necesité un tiempo para creérmelo, para interiorizar que el que tenía cáncer era yo".

Y aunque al principio fuese un shock, del cáncer se lleva una lección de vida.

Borja Sémper, al entrar en el plató de 'El Hormiguero'.

"Que todo lo que creía sólido en realidad es débil", reflexionó con Motos.

"Yo me creía inmortal, iba al gimnasio, llevaba una vida ordenada, sin excesos, pero, de la noche a la mañana, la vida cambia por completo y tu futuro pasa a ser una hipótesis".

Borja Sémper en una imagen del pasado mes de septiembre Carlos Luján Europa Press

La quimioterapia

El portavoz del PP también habló en El Hormiguero sobre lo duro que fue el tratamiento: "La quimioterapia es veneno que le metes a tu cuerpo y nuestro cuerpo no está preparado para soportarlo".

Borja explicó que, por una parte está la "parte física, que es que pierdes pelo y peso".

Pero, la "más dura va por dentro, te vas envenenando y tu cuerpo reacciona".

"Nadie lo pasa bien con la quimioterapia, pero afecta de forma diferente a cada enfermo. A mí me sentaba fatal, me afectaba muchísimo y me tuvieron que ingresar varias veces", relataba a Motos.

"La quimioterapia me sentaba fatal, me afectaba muchísimo y me tuvieron que ingresar varias veces"

Sémper confesó que le "dolía todo el cuerpo" y que le ingresaban "porque no podía más". Esos ingresos eran todo "un alivio" para él.

En tres, cuatro días, Borja conseguía recuperarse para volver a "soportar otros dos ciclos de quimio".

Muy sincero, el político dijo a Motos que no tenía miedo de morirse, sino pena. "Me daba una pena horrible dejar de vivir, no poder ver a mis hijos crecer, no poder disfrutar de lo cotidiano", decía.

"Antes de la enfermedad, llevaba muy mal cumplir años. Ahora me parece una maravilla poder cumplirlos", afirmó.

Borja Sémper, junto a Pablo Motos.

Y aunque Sémper esté libre de cáncer, las posibilidades de que reaparezca son grandes. En su caso, un 50% según su oncólogo. No obstante, es muy optimista: "En mi casa creo que no va a pasar. Siento que le hemos dado una patada al culo al cáncer".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, celebró en redes sociales la sanadora entrevista que concedió Sémper a Pablo Motos.

He visto a @bsemper divertirse en El Hormiguero y se confirma que está en plena forma, así que el lunes le toca volver a trabajar.



Borja, te esperamos en el Comité de Dirección. Tenemos muchas ganas de verte. https://t.co/K0qHUe2e7Y — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 30, 2026

"Le he visto divertirse en El Hormiguero y se confirma que está en plena forma, así que el lunes le toca volver a trabajar. Borja, te esperamos en el Comité de Dirección. Tenemos muchas ganas de verte", escribió el líder de la oposición.

Borja Sémper retomará su agenda este próximo lunes, 5 de mayo, en un desayuno informativo del Fórum Europa en el Hotel Mandarin Oriental Ritz.