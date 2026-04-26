Elsa Pataky: "Cuando vengo a España como todo lo que me gusta. Unos callos es buen plato y en Australia ni los veo"
BLUPER habla con la actriz, en su regreso a nuestro país, sobre 'El Homenaje', el último proyecto en vida de Eusebio Poncela.
Llega a SkyShowtime uno de los proyectos más esperados de la temporada: El Homenaje. Una serie de ocho capítulos protagonizada por Eusebio Poncela que se convierte en un homenaje póstumo, al ser su último proyecto audiovisual antes de su muerte.
Esta ficción ha reunido a actrices de la talla de Elsa Pataky, Miriam Giovanelli o Luisa Mayol, con quienes EL ESPAÑOL se ha sentado a conversar.
Durante la charla, las intérpretes se han mostrado muy risueñas y, sobre todo, emocionadas por rendir ese "homenaje" que, aseguran, el actor merecía.
Parte de la expectación de la serie también recae en Pataky, que regresa a España con un nuevo proyecto de la mano de la plataforma, después de haber estrenado Matices el pasado año.
El buen ambiente entre el reparto era palpable, muestra de ello fueron las risas en la sala donde tuvo lugar la conversación con este periódico.
La importancia de los personajes secundarios, las formas de trabajar en Hollywood o los consejos deportivos de Elsa Pataky han sido algunos de los temas protagonistas de esta charla.
La nueva ficción de SkyShowtime ya está disponible en la plataforma y se presenta como un plan perfecto para los amantes de las series de suspense e intriga.
El Homenaje fue el último gran proyecto en vida de Eusebio Poncela y finalmente se ha convertido en un gran homenaje póstumo para él. ¿Cómo habéis vivido este momento?
Luisa Mayol: Lo hemos vivido como un regalo. El regalo nos lo llevamos nosotras: tener el privilegio de trabajar con Eusebio en su último proyecto, tener el privilegio de aprender de él, de disfrutarlo.
Elsa Pataky: Es algo que vamos a llevar en el corazón siempre, que se quedará con nosotras como el recuerdo, como el último recuerdo de haber estado con él en sus últimos momentos de vida y profesionalmente.
L.M: Todo lo que pudimos disfrutar de él: de su enorme talento, su ironía, su simpatía... para nosotras es un regalo, la verdad.
En la carrera de una actriz se suele hablar mucho de los papeles protagonistas pero, ¿vosotras preferís a un secundario que tenga un buen peso en la historia o un protagonista de esos de los que caen mal en el público?.
Miriam Giovanelli : Mira, yo siempre creo que al final el secundario te permite arriesgar más. Desde mi experiencia, he hecho cosas mucho más locas en personajes secundarios que me han permitido, pues eso... al final no llevas todo el peso de la historia y eso te permite cierta libertad a la hora de crear personajes.
Pero también es cierto que un protagonista lo que te permite es desarrollar un personaje en el tiempo, que también es algo muy bonito a la hora de crearlo. Tener más cosas que desarrollar.
Pero bueno, yo creo que a la hora de abordar el trabajo es un poco similar: lo abordas desde el mismo sitio y con las mismas ganas.
E.P: Yo creo que igual que tú. Lo único que te permite, porque no tienes el peso, es arriesgar un poquito más en un personaje secundario y se disfruta más.
M.G: Yo creo que sí. Al final hay algo que el protagonista siempre intentas que esté muy enfocado en lo que quieres conseguir y contar, y en cambio los personajes que pivotan alrededor pueden ser un poco más variables.
L.M: O sea, yo creo que lo realmente importante es el matiz del personaje. Yo a la hora de elegir, si el personaje... o sea, si tengo la bendición de que me ofrezcan un protagónico, por supuesto que es muy atractivo, sea bueno o sea malo, por lo que están hablando mis compañeras: el desarrollo no es lo mismo que en un personaje pequeño.
Pero si es un personaje pequeño, sea secundario o más pequeño, creo que lo que realmente me fijo a la hora de elegir es si tengo el espacio para poder matizarlo y para poder contar realmente algo.
Que no se quede en un personaje que da solamente una información, sino que tenga algo un poquito más de profundidad.
A mí me interesa trabajar eso. Pero creo que no hay personajes pequeños. Si de repente están bien desarrollados y bien contados, sobre todo bien escritos... somos actores, nos dedicamos a esto, a contar historias y está bien contarlas desde el lugar de protagonista como desde el lugar de...
M.G: Bueno, a mí me pasa por ejemplo con Brad Pitt. O sea, Brad Pitt en los secundarios es el mejor de la peli siempre. En todos los secundarios de Brad Pitt, se roba la peli.
Hace no mucho, Alejo Sauras me dijo que "el tamaño no importa" a la hora de elegir un personaje.
M.G: No, no importa. Bueno, depende... depende de qué tamaño estemos hablando si importa o no importa. Esto lo vamos a dejar claro porque no vamos a decir ahora que no nos importan las cosas que nos importan. Las cosas como son, ¿no?
Yo no quería ir por ahí, ¿eh?
M.G: ¡Pero por ahí fuiste!
¿Qué es más difícil, trabajar en España sabiendo la presión que puedes tener de que la gente te juzgue más, o trabajar en Hollywood y permitirte más licencias?
Elsa Pataky: Yo creo que es lo mismo, porque al final la exigencia te la pones tú a ti misma. Eres tú misma la que quiere siempre hacer un buen trabajo y los actores somos los primeros que nos juzgamos a nosotros mismos más que nadie.
Luego sí que te importa la repercusión de un personaje y, para mí, me llena muchísimo más lo que opine la gente y mis compañeros en mi país.
Pero a la hora de trabajar, pones la misma intención, el mismo esfuerzo y cariño con cada personaje.
O sea, que eres igual de exigente en tu vida que dentro del set, cuando estás trabajando.
Exacto, sí. Todo igual.
La última vez que Elsa vino a España me contó que... ¡hicisteis mucho deporte!.
M.G: ¡Claro! Yo desde entonces hago pesas, o sea, en serio.
E.P: Yo las chequeo, ¿eh? Digo: "¿Cómo va ese ejercicio?". De vez en cuando hacemos un WhatsApp: "¿Estáis a tope?".
L.M: Entreno de fuerza... en el fondo todas queremos ser como Elsa Pataky. Pero nos faltan muchos años, porque ella nos lleva ganados muchos años entrenando.
M.G: ¡Y nos lavamos los dientes a pata coja!. Es lo que hay que hacer. Cada vez que viene Elsa nos lo recuerda, porque el equilibrio es súper importante.
L.M: Es que si queremos llegar a los 75-80 años bien y no quebrarnos nada, pues lávate los dientes a pata coja.
Eso es un "consejo Pataky" total.
L.M: ¡Tiene millones de consejos! Me acuerdo que estábamos Miriam y yo en una secuencia y de repente pasa Elsa con un culo en el cielo, y nosotras nos miramos como: "¿Es verdad lo que estamos viendo?". Es literal. Pero bueno, es mucho entrenamiento y esfuerzo.
M.G: Y tengo que hacer un inciso: a mí lo que más me ha inspirado de Elsa es verla comer. Eso es lo que me ha hecho creer que se puede.
Siempre me habían dicho que la dieta era lo más importante para que el ejercicio tuviera un resultado visible.... Es que la he visto comerse unos callos, unas fabadas... que digo: "¡Así sí!".
E.P: Es que cuando vengo a España, evidentemente, tengo que tomar todo lo que me encanta y lo típico español, que en Australia es que ni lo veo.
L.M: Pero eso es la prueba de que las dietas son lo peor. Verla da mucha esperanza.
E.P: ¡Olvídate! Unos callos, un buen plato... no hay que hacer dietas, hay que hacer deporte y comer lo que a uno le apetezca.
Por último, actualmente, ¿cómo veis España?
L.M: Hablando de la industria, que es lo que nos toca, me parece que -en comparación con otros países- España tiene una industria muy grande, muy potente y muy fuerte.
Acaban de quedar tres películas españolas seleccionadas para Cannes y eso es un gran logro. Se hacen producciones cinematográficas a nivel mundial espectaculares.
Además, cada vez tenemos más mujeres que dirigen, más mujeres que escriben y elencos con más mujeres.
La edad ya empieza a no ser un tema; tenemos todo tipo de edades en los elencos, incluso mujeres mayores demostrando que al natural hacen personajes espectaculares y necesarios. España es un país muy pionero y muy fuerte en cine y series.