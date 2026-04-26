Alaska: "Para mí Eurovisión es un festival de música. Como fan no entiendo el boicot, me parece una forma de exclusión"

La noticia saltó hace unos días. Más de mil músicos han pedido boicotear el Eurovisión 2026. Alegan que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) “encubre y normaliza el genocidio” de Israel al permitir que el país participe en el concurso.

La iniciativa se enmarca en la campaña No a la música para el genocidio (No Music For Genocide, en inglés). El movimiento insta a emisoras de radio, equipos de producción, organizadores y aficionados a torpedear el certamen.

A través de una carta abierta firmada, figuras de renombre como Peter Gabriel, Brian Eno, Paul Weller, Massive Attack o Mogwai han solicitado formalmente a la UER que prohíba la participación de Israel en la cita, que se celebrará del 12 al 16 de mayo en Viena.

Alaska es una de las pocas artistas españolas que pone el cuerpo donde pone la lengua.



Y tiene toda la razón del mundo en esto, por más que ahora los islamonazis pro-Hamás vayan a pedir las sales. pic.twitter.com/TeTWZcmd7M — Cristian Campos (@crpandemonium) April 25, 2026

Alaska, en contra del boicot

La acción pone, una vez más, el debate sobre la mesa. ¿Se debe obstaculizar la decisión de la UER de aprobar la intervención de Israel en el Festival de la Canción Europea, a pesar del genocidio cometido en Gaza? Es la pregunta a la que ha respondido Alaska ante los micrófonos de La hora extra, en Cadena Ser.

La cantante lo tiene claro. No es partidaria, en absoluto, de aplicar ningún tipo de presiones contra Eurovisión por permitir la participación de Israel.

Cuando le han preguntado por la retirada de España y otros países que han decidido no acudir a la próxima cita del festival, se ha mostrado contundente. No ha tenido reparos en posicionarse en contra de la marcha de RTVE como radiotelevisión pública después de más de 50 años acudiendo de manera fiel al evento.

"Para mí es un festival de música. Lo será siempre. Entonces yo lo lamento como fan que disfruta con un festival de música. Entonces, no puedo pensar en otra cosa", ha explicado.

Alaska, 62 años

Su opinión sobre el Benidorm Fest

Alaska, que acaba de lanzar La verdad o la imaginación, el primer LP con material inédito de Fangoria con el que recupera la esencia electrónica del grupo, no está de acuerdo con el millar de artistas que apoyan ese manifiesto.

En líneas generales, no es partidaria de este tipo de acciones: "Estoy en contra de todos los boicots. Me da igual los que sean y contra quién y con qué sean. Aunque esté yo súper a favor de lo que tú estás argumentando, yo no entiendo el boicot. Me parece una forma de exclusión".

La cantante ha expresado que, para ella, la prioridad debería ser la música: "Si ustedes quieren hacer un festival de las Naciones Unidas Musicales, háganlo. Pero para mí es un festival de música."

Por otro lado, considera que el Benidorm Fest que organiza RTVE tras desvincularse de la competición eurovisiva “podría funcionar de forma independiente”. Y añade: “Podríamos tener un festival al margen de todo. Me encantaría que siguiera existiendo”.

Sin visos de que España regrese al festival a corto plazo, la 70ª edición de Eurovisión ya calienta motores. La cita arranca el próximo 12 de mayo en el Wiener Stadthalle de la capital de Austria.