La vida actual de Jorge Berrocal ('Gran Hermano'): "Podía ganar 42.000 euros en 24 minutos. Pero siempre hay punto final"

Pasó a la historia por el mítico "quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza". Fue la frase que pronunció Jorge Berrocal en la primera edición de Gran Hermano y que hizo que se le conociese como el "de la pierna encima".

El maño, que por entonces tenía 25 años, decidió probar suerte dejando a un lado su carrera en el ejército y unirse a un experimento sociológico que acabaría revolucionando la televisión.

Aunque apenas duró un mes en la casa, que se ubicaba en Soto del Real. Allí vivió un romance exprés con María José Galera, porque ella fue la primera expulsada.

Sin embargo, el amor se acabó pronto y su historia copó portadas y rellenó horas de televisión.

Tras su paso por Gran Hermano, Jorge no abandonó del todo el mundillo, sino que se convirtió en colaborador de Crónicas Marcianas.

Jorge Berrocal en 'GH 1'.

Meses más tarde, también participaría en Hotel Glam y hasta volvería a verse las caras con María José en GH: El reencuentro.

Fue toda una explosión de participaciones en realities, intervenciones en programas, bolos... que hizo que su cuenta de ahorros se llenara de una manera increíble.

Así lo contó el propio Jorge Berrocal en Ex. La vida después. El maño, de 51 años, reapareció en el programa de Ana Milán. Lo hizo junto a Montoya, el protagonista del fenómeno viral de La isla de las tentaciones.

A diferencia de Jorge Berrocal, el sevillano optó por apartarse un tiempo de la primera línea mediática. "Yo no tuve parón, aprovéchalo", llegó a decirle el de Zaragoza.

“Gané 42.000 € en 24 minutos.” 💸

De militar a la televisión en cuestión de días. Jorge Berrocal recuerda cómo vivió ese cambio. #ExLaVidaDespués ✨ pic.twitter.com/4i6BqtEFFX — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 22, 2026

El quien fuese compañero de Ismael Beiro, Iván Armesto, Ania Iglesias, Silvia Casado y compañía reveló el dineral que logró amasar en pleno apogeo. "Costaba una pasta. Me acuerdo de haber hecho en 24 minutos 42.000 euros", dijo.

Jorge, además, contó que le llegaron a ofrecer dos millones y medio de pesetas por una exclusiva. Una cantidad completamente desorbitada para alguien que había cobrado 329.000 pesetas meses atrás jugándose la vida en la guerra en Bosnia.

"Cuando veas las tres chaquetas y te quieras comprar las tres, o este coche, o el otro, o hacerte tal viaje... Tranquilo. Esto, por muy bien que te vaya, siempre tiene un punto final", dijo a Montoya.

Jorge, por último, le aconsejó lo siguiente: "Nunca hagas nada que no te represente a ti mismo por mucho dinero que te ofrezcan. El tiempo pasa muy rápido. Haz lo que tengas que hacer, haz lo correcto, hazlo bien aunque sea muy difícil y te cueste más y con la cabeza alta".

En la actualidad, Jorge Berrocal tiene una vida de lo más mundana. Trabaja en el aeropuerto de Málaga como agente de rampa en las aerolíneas Ryanair y Jet2, aunque también ha sido camionero en una empresa de logística y transporte.

En el terreno sentimental, el maño comparte su vida con Marina Soares, con la que se casó hace diez años en Málaga.