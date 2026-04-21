El municipio español donde creció Edurne: a solo 40 km de Madrid y con un Bien de Interés Cultural del siglo XVIII

Situada a unos 40 kilómetros de Madrid, la infancia y adolescencia de Edurne se desarrolló en Collado Villalba. Un sitio al que la cantante nunca duda en acudir para hacer un alto en su apretada agenda.

La artista, que acudió este lunes a El Hormiguero junto a Antonio Orozco y Luis Fonsi para presentar la nueva edición de La Voz Kids, se crió en este municipio de unos 65.000 habitantes.

"Aunque haya viajado mucho y conocido lugares increíbles, mi corazón siempre estará en Villalba", declaraba en su momento a la revista Lecturas, y añadía: "Mi pueblo es lo primero. Yo soy de Villalba de toda la vida, es donde me he criado y donde tengo a mi gente".

Familia, amigos de toda la vida... La coach del programa de Antena 3 tiene claro que sus "raíces" se encuentran en este pueblo del noroeste de la Comunidad de Madrid.

La historia de Collado Villalba está escrita sobre granito. Aunque sus orígenes se remontan a la época romana y medieval como zona de paso y pastoreo, fue la llegada del ferrocarril en el siglo XIX lo que transformó este pequeño núcleo de canteros en una ciudad próspera.

Edurne posa como 'coach' de 'La Voz Kids'. Atresmedia Televisión

El vestigio más sagrado de este pasado es, sin duda, la Piedra del Concejo. Declarada Bien de Interés Cultural en 1991, esta imponente roca situada en la Plaza de la Constitución servía como ayuntamiento primitivo. Su construcción empezó en 1724, por orden del entonces alcalde de Collado Villalba, el señor Sanz.

Allí, bajo el cielo abierto, se reunían los vecinos en asamblea para tomar decisiones trascendentales, un símbolo de democracia directa que hoy sigue siendo el emblema del orgullo villalbino. A pocos pasos, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Enebral, del siglo XVI.

Piedra del Concejo de Collado Villalba (Madrid). Turismo de Villalba

Para el visitante, la oferta de actividades es inagotable. Los amantes de la naturaleza encuentran su refugio en el Coto de las Suertes, un pulmón verde donde las rutas entre encinas y fresnos permiten respirar el aire puro de Guadarrama.

Por otro lado, su faceta más cosmopolita ofrece una de las zonas comerciales más potentes de la región, ideal para una tarde de compras o cine.

Pero no se puede entender Villalba sin sentarse a la mesa. La gastronomía local es un homenaje al producto de proximidad, donde el chuletón de ternera de la Sierra de Guadarrama es el rey absoluto.

Destacan también los asados de cordero, los judiones calientes para los días más fríos y los dulces artesanales de sus pastelerías tradicionales: rosquillas de la abuela, palmeritas de hojaldre...