Muere a los 73 años Txumari Alfaro, naturópata, presentador de 'La Botica de la Abuela' y colaborador de 'Sabor a ti'

Txuma Alfaro, el naturópata que revolucionó la divulgación de los remedios caseros en la televisión de los años 90, ha fallecido en Pamplona a los 73 años de edad.

Nacido en Arguedas el 25 de diciembre de 1952, Alfaro es considerado un pionero dentro de su sector, ya que fue el primero en llevar la medicina natural al gran público.

Su trayectoria profesional estuvo marcada por un fuerte compromiso con los productos de su región, siendo una figura clave en instituciones como la Cofradía del Vino de Navarra y la del Pimiento de Lodosa, donde ejercía como orgulloso representante del patrimonio navarro.

Txumari Alfaro. 'La Botica de la Abuela'.

Txumari Alfaro saltó a la fama nacional gracias a su capacidad para explicar de forma sencilla y carismática remedios basados en plantas, alimentos y elementos cotidianos (como el barro o el aceite) para dolencias leves.

Su gran escaparate fue el programa La botica de la abuela, un programa que empezó a emitirse en 1997 en TVE 1 y Canal Internacional.

Originalmente, La botica de la abuela empezó como una sección dentro de programas de mañana (como el de Raffaella Carrà o el de Manuel Torreiglesias).

Gracias a su estilo pausado y sus consejos prácticos se convirtió en un verdadero fenómeno, lo que lo llevó a acabar teniendo su propio espacio independiente. Aprovechando el tirón de su enorme éxito de audiencia, Alfaro llegó a publicar numerosos libros que se convirtieron en superventas.

Su popularidad fue tal que incluso llegó a ser parodiado en programas de humor de la época, convirtiéndose en un verdadero icono de la cultura televisiva española.

Lejos de lo que muchos pensaron en sus inicios, no era médico convencional. Sus estudios y formación se centraron en las terapias alternativas.

Se formó como naturópata, una disciplina que busca la curación a través de métodos naturales y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Más tarde amplió sus conocimientos en iridología y acupuntura. En distintos centros europeos de Francia y Alemania aprendió técnicas de diagnóstico a través del iris y medicina tradicional china.

En sus comienzos también realizó estudios relacionados con la enfermería, lo que le dio una base sobre el funcionamiento del cuerpo humano antes de dar el salto definitivo a la medicina natural.

Aunque todo el mundo lo recuerda por su éxito en Televisión Española, sus comienzos en la pequeña pantalla surgieron en la televisión autonómica.

Su primera oportunidad frente a las cámaras fue en ETB, la televisión pública vasca. Allí comenzó a colaborar en espacios donde ofrecía consejos de salud natural.